Rusya'da Türkiye tartışması: Kapasite sınırına yaklaşıldı

Rusya’da yurt dışına seyahat edenlerin sayısı 2025 yılında yüksek seyretti. Tur operatörleri birliklerine göre yurt dışı turizmi bir önceki yıla kıyasla yüzde 14 ile yüzde 16 arasında büyüdü. Paket tur kullanan yaklaşık 8 milyon kişi bulunurken, toplam klasik yurt dışı seyahat sayısı 17,5 milyon civarına ulaştı. Bu rakamın içinde 11 milyondan fazla yolcu tur operatörleri üzerinden seyahat etti. Uzmanlara göre bu seviyeler pek çok destinasyon için bugünkü talep tavanını temsil ediyor.