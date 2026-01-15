Rusya'da Türkiye tartışması: Kapasite sınırına yaklaşıldı
Rusların Türkiye'ye olan talebi her geçen sene artıyor. Geride bıraktığımız sene Rusya pazarında Türkiye için büyüme sınırlarına yaklaşıldığı belirtildi.
Rusya’da yurt dışına seyahat edenlerin sayısı 2025 yılında yüksek seyretti. Tur operatörleri birliklerine göre yurt dışı turizmi bir önceki yıla kıyasla yüzde 14 ile yüzde 16 arasında büyüdü. Paket tur kullanan yaklaşık 8 milyon kişi bulunurken, toplam klasik yurt dışı seyahat sayısı 17,5 milyon civarına ulaştı. Bu rakamın içinde 11 milyondan fazla yolcu tur operatörleri üzerinden seyahat etti. Uzmanlara göre bu seviyeler pek çok destinasyon için bugünkü talep tavanını temsil ediyor.
N İzvestiya'nın haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye gibi ana pazarlar 2025 yılında "kapasite sınırlarına" yaklaştı. Yeni artışların daha çok yolcu kayması yoluyla, yani bir ülkeden diğerine geçişle sağlanabileceği belirtiliyor. Uzmanlar artık döviz kurunun tek belirleyici olmadığını, altyapı ve ulaşım kapasitesinin daha kritik hale geldiğini vurguluyor. Tur operatörleri birliği temsilcileri dolar karşısında 85 ile 87 aralığındaki kur seviyelerinin bile talebi otomatik olarak düşürmediğini belirtiyor.
TürkRus’un aktardığına göre, asıl riskin havayolu kapasitesinden kaynaklandığı ifade ediliyor. Red Wings’in uzun menzilli Boeing 777 uçak sayısının yalnızca üç adet olması aralık ayında Sri Lanka’da binlerce Rus turistin günlerce mahsur kalmasına yol açtı. Benzer olayların artması halinde uzak destinasyonlara yönelik talebin kısılabileceği belirtiliyor. Sektör için sorun yaratan diğer unsur ise güvenlik kaynaklı uçuş iptalleri ve kapatılan hava sahaları oldu. Son haftalarda Rusya genelinde 13 havalimanında toplam 18 kez uçuş sınırlaması uygulanması, şirketlerin maliyetlerini yükseltti.
Jeopolitik riskler de pazarı baskılıyor. Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, Venezuela’ya seyahat edilmemesini tavsiye etti ve tur operatörlerinden bu destinasyona satışları durdurmalarını istedi. Uzmanlara göre Venezuela’daki gelişmeler Küba gibi bölgesel pazarlar üzerinde de dolaylı etki yaratabilir. Bu tablo, uzak ve siyasi olarak hassas bölgelere yönelik tatil planlarının daha temkinli yapılmasına yol açıyor.
Küresel analizler de bu görünümü destekliyor. International SOS raporuna göre 2026 yılında turizmi etkileyen en büyük belirsizlik kaynağı jeopolitik gerilimler olacak. Riskline platformu uzmanları, tüketicilerin daha pahalı ve riskli rotalardan kaçınmaya başladığını, uzun mesafeli seyahatlerin daha ucuz ve güvenli bölgelere kaydığını belirtiyor. Güvenli kabul edilen ülkeler arasında Çin, Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda, Güneydoğu Asya ülkeleri, Avrupa’nın büyük bölümü, Kuzey Amerika, Şili ve Arjantin bulunuyor.
