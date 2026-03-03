Turkcell ve Samsung'dan dev işbirliği

Turkcell, Samsung ile Türkiye'de 5G uyumlu cihaz erişiminin artırılmasına yönelik yeni bir işbirliğine imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell, ilk 5G sinyaline çok kısa bir süre kala Türkiye'nin dijital geleceğine güç katacak global işbirliklerine bir yenisini daha ekledi.

Dünya GSM Birliği tarafından İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde (Mobile World Congress-MWC) Samsung ile imzalanan anlaşma kapsamında, 650 bin Samsung 5G uyumlu telefon Turkcell kanallarında satışa sunulacak.

Samsung ile hala devam eden işbirliğini daha da güçlendiren anlaşmanın ilk etabında 100 bin adet Turkcell'e özel yerli üretim Galaxy A serisi telefonun yanı sıra 50 bin adet S serisi premium segment 5G uyumlu cihaz kullanıcılarla buluşacak.

"Liderlik tecrübemizle ülkemizin 5G dönüşümüne biz öncülük edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, Türkiye'nin 5G'ye geçmek için artık gün saydığını belirtti.

Koç, 1 Nisan itibarıyla 81 ilde 5G deneyimi sunacaklarını, liderlik tecrübeleriyle Türkiye'nin 5G dönüşümüne önderlik edeceklerini vurgulayarak, "Bu süreçte en az altyapı yatırımları kadar, 5G uyumlu cihazlara erişim de büyük önem taşıyor. Ülkemizde 5G uyumlu telefonların oranı halen yüzde 30 civarında. Hedefimiz, bu oranı çok daha yukarılara taşımak ve 5G erişiminin yaygınlaşmasını sağlamak." ifadelerini kullandı.

Samsung ile hayata geçirdikleri 100 bin adet Turkcell'e özel yerli üretim 5G destekli akıllı cihaz anlaşmasıyla önemli bir adım attıklarını aktaran Koç, şunları kaydetti:

"Bu yıl ise hem akıllı telefon hem de AR-GE çalışmalarını kapsayan işbirliğimizi daha da genişletmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Farklı segmentlerde konumlanan Samsung 5G uyumlu cihazlarla toplamda 650 bin adede ulaşma vizyonuyla ilerliyoruz. Bu kapsamda Turkcell'e özel üretim 100 bin adet Galaxy A serisi 5G'nin yanı sıra 50 bin adet Galaxy S serisi premium cihaz sayesinde hem 5G'yi geniş kitlelere ulaştırmayı hem de premium segmentte güçlü bir ivme sağlamayı hedefliyoruz. Bu stratejik işbirliğiyle ülkemizde 5G'nin daha geniş kitlelere erişimine önemli bir katkı sunmuş olacağız. Samsung Türkiye Ülke Başkanı ve CEO'su Billy Kim'e ve tüm Samsung çalışanlarına teşekkür ediyor, anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum."

"100 bin yerli üretim cihaz, Turkcell'in yerli ekosisteme verdiği desteğin bir göstergesi"

İşbirliği anlaşmasının Türkiye'nin teknoloji üretimi kapasitesine sağladığı katkıya da dikkati çeken Koç, şu değerlendirmede bulundu:

"Anlaşmamız kapsamında portföyümüze katılacak 150 bin adet 5G uyumlu cihazın 100 bininin yerli üretim olması, Turkcell olarak yerli ekosisteme verdiğimiz desteğin de bir göstergesi. Güçlü altyapımız, güvenilir bağlantımız, geniş kapsama alanımız ve gelişmiş teknolojimizle 5G'ye hazırız. Herkese Turkcell gücünde 5G deneyimi sunmak için artık gün sayıyoruz. 1 Nisan'da tüm Türkiye'de Turkcell gücünde beşliyoruz."

"5G'nin yaygınlaşmasıyla yapay zekanın hayatımıza katacağı kolaylıkların sınırı yok"

Samsung Türkiye Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Billy Kim de 5G dönüşümünün tamamlanmasıyla mobil yapay zekanın sağladığı faydaların da artacağını vurguladı.

Dünyanın büyük bir teknolojik dönüşüm içinde olduğuna dikkati çeken Kim, şunları kaydetti:

"Yapay zeka günlük işleri yapış şeklimizi kökten değiştiriyor ve 5G teknolojisinin yaygınlaşmasıyla yapay zekanın hayatımıza katacağı kolaylıkların sınırı yok. Bu noktada Turkcell ile işbirliği yaparak şimdiye kadarki en gelişmiş, en güvenli ve en güçlü cihazımız Galaxy S26'yı daha fazla kişiyle buluşturacak olmaktan ve Türkiye'de Turkcell'e özel üreteceğimiz Galaxy A serisi 5G ile birlikte, her bütçeye uygun Samsung cihazlarla 5G teknolojisini herkes için erişilebilir kılmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz."