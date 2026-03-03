Bilal Erdoğan tehdidi açıkladı

Bilal Erdoğan, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Uluslararası Saraybosna Üniversitesinin (IUS) kampüsünde düzenlenen "Yeni Dünyayı İnşa Etmek: Balkan Gençliği için Akademik ve Kültürel Köprüler" konferansına katıldı.

Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, İlim Yayma Vakfının da IUS'un kuruluşunda yer aldığını ve her fırsatta üniversiteyi ziyaret ettiklerini söyledi.

Ramazanın birlik ve beraberlik fırsatı sunduğunu dile getiren Bilal Erdoğan, "Akşam Konjic'te iftar sofrasında kardeş halklarımızla bir araya geleceğiz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin yanı başında bir savaş süreci bulunduğunu aktaran Bilal Erdoğan, şöyle konuştu:

"Yanı başımızda yeni bir savaş süreci başladı, bütün bölgeyi tehdit eden, aslında dünyanın gidişatını da tehdit eden ve gerçekten herhangi bir uluslararası hukuk kuralını hatta ülkelerin kendi hukuklarını dahi ayaklar altına alarak adımlar attığı bir dönemi yaşıyoruz. Bu bölgenin huzuru, barışı, refahı için günlük vazifesi olan insanlar onunla ilgili çalışacaklar, siyasetçiler, bürokratlar, diplomatlar bir şekilde bu ateşi söndürmek için çalışacaklar. Eğitim tarafından baktığımızda bizim gerçekten sadece mesleğini, işini iyi yapan yetkinlik sahibi insan değil, yetkinliğinin yanına vicdanını koyabilen, bir dünya için dünyanın bu huzursuz zamanlarına yeni bir soluk vadedebilecek hayalleri olan, tutkusu olan profilleri yetiştirmeye ihtiyacımız olduğunu görüyoruz."

"Çevremizin istikrarıyla daha güçlü bir Türkiye olabiliriz"

Bilal Erdoğan, bilimde, teknolojide, tıpta, mühendislikte, sosyal bilimlerde her alanda çağın ilerisine ama aynı zamanda da vicdan sahibi, adaleti dünyada yeniden yaşatmayı kendine düstur edinecek nesilleri yetiştirmek amacında olduklarının altını çizdi.

Bosna Hersek'in de içinde bulunduğu bölgenin kendine has zorlukları olduğuna işaret eden Bilal Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yaşanmışlıklar var, acılı hatıralar var. Bunların tekrar etmemesi ve buranın halklarının yeniden barış, huzur içerisinde, komşuluk hukuku içerisinde yaşayabilmesi, bunun da sağlanması lazım. Bunu nasıl ecdadımız başardıysa, 500 yıldan fazla buradaki farklı din, dil gruplardan insanları bir arada yaşatmayı başardıysa biz aynı nosyonu önemli bir bölgesel güç olarak burada yaşatmak durumundayız. Bu bizim sorumluluğumuz. Çevremizin istikrarıyla daha güçlü bir Türkiye olabiliriz. Çevremiz yangın yeri olduğu sürece işte Ukrayna'da savaş, Orta Doğu'da savaş, İran'da savaş, Balkanlar'da savaş olursa biz ne yaparız? Daha da zayıflarız, daha da güçsüzleşiriz. Onun için Türkiye'nin aynı zamanda bölgesinde de istikrarın bir güvencesi olması lazım."

Balkanlar'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin konumunu pekiştirdiğini belirten Bilal Erdoğan, bölgede meseleleri çözüme kavuşturmakta başarılı olacaklarını kaydetti.

Bilal Erdoğan daha sonra konferans kapsamında İngilizce olarak öğrencilere hitap etti.

Konferansa Bilal Erdoğan'ın yanı sıra Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sabri Demiri, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı (TİKA) Abdullah Eren, Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Faruk Berat Akçeşme, IUS Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Kuşakcı, IUS Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş, Saraybosna Eğitim ve Öğretimi Geliştirme Vakfı (SEDEF) Başkanı Hasan Topaloğlu, Bosna Hersekli yetkililer, Bosna Hersek'teki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda öğrenci katıldı.