Yeni lider açıklanacak! Uzmanlar Meclisi yeni lider için gıyaben toplandı
İran’da Uzmanlar Meclisi’nin yeni ülke liderini belirlemek üzere güvenlik gerekçesiyle gıyaben toplandığı bildirildi. Seçimin kısa süre içinde tamamlanarak yeni liderin açıklanması bekleniyor...
İran’da siyasi gündem yeni lider seçimine kilitlendi. Yarı resmi Fars Haber Ajansının konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Uzmanlar Meclisi, güvenlik endişeleri ve temsilcilerin can güvenliğini korumak amacıyla toplantılarını gıyaben ve farklı bir oylama yöntemiyle gerçekleştiriyor.
Görüşmelerin süratle yürütüldüğü ve bazı üyelerin gelecekteki liderin "çok hızlı bir şekilde" seçileceğini bildirdiği belirtildi.
Haberde, seçimlerin kısa süre sonra tamamlanarak yeni liderin açıklanacağı kaydedildi.
Ekonomi
İran dünyanın şah damarını kesti: Körfez'de gemi kuyruğu: Yüzlerce tanker umman Denizi'nde mahsur kaldı