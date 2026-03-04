İspanya’dan Trump’ın "Ticareti keseriz" tehdidine sert tepki

ABD Başkanı Donald Trump ile İspanya Başbakanı Pedro Sánchez hükümeti arasındaki gerilim, ticari bir ambargo tehdidiyle yeni bir boyuta taşındı. Oval Ofis'te Almanya Başansölyesi Friedrich Merz ile görüşmesi sırasında konuşan Trump, İspanya’nın İran operasyonlarına yönelik tutumunu ve savunma harcamalarındaki direncini hedef aldı. Trump, "İspanya ile tüm ticareti keseceğiz. Onlarla hiçbir işimiz olsun istemiyoruz" diyerek müttefikine karşı ağır bir yaptırım sinyali verdi.

MADRİD'DEN "ULUSLARARASI HUKUK" HATIRLATMASI

Trump'ın bu çıkışına İspanya Başbakanlık ofisinden yanıt gecikmedi. Yapılan resmi açıklamada, ticari anlaşmaların tek taraflı kararlarla değil, Avrupa Birliği (AB) ve uluslararası hukuk çerçevesinde yürütüldüğü vurgulandı. İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares ise İspanya’daki ortak askeri üslerin, Birleşmiş Milletler (BM) tüzüğüne uygun olmayan saldırılar için kullanılmasına izin vermeyeceklerini yineledi.

BRÜKSEL DEVREYE GİRDİ

İspanya'nın ticari ilişkilerinin doğrudan AB Komisyonu koruması altında olduğunu hatırlatan uzmanlar, Trump'ın bu tehdidinin hayata geçmesinin tüm Avrupa Birliği ile bir ticaret savaşı anlamına geleceğine dikkat çekiyor. AB Sözcüsü Olof Gill, Trump yönetiminin geçtiğimiz yıl İskoçya'da varılan ticaret anlaşmalarına sadık kalmasını beklediklerini ve üye devletlerin çıkarlarını sonuna kadar koruyacaklarını duyurdu.