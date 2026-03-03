  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Bakan Fidan'dan kritik ziyaret! Konsolosluk Çağrı Merkezi'nde savaş mesaisi Trump: İran konuşmak istedi, 'Artık çok geç' dedim! Katil İsrail durmuyor! Lübnan'da sağlık görevlileri hedef alındı: 2 ölü Müslümanların yüreğini yakan haber Saldırı hazırlığını MİT basmıştı: DHKP-C'li 4 terörist tutuklandı 38 ilde düğmeye basıldı: 182 tutuklama var DEM ile Netanyahu aynı kafada: İran'da tek çözüm rejim değişikliği... AFAD duyurdu! Karadeniz'de korkutan deprem Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan! İl il imsak ve iftar vakitleri Fiyatlar ikiye katlandı! Avrupa'da gaz sancısı
İran’dan ‘radyasyon sızıntısı’ açıklaması: Natanz’da korkulan olmadı

İran’dan ‘radyasyon sızıntısı’ açıklaması: Natanz’da korkulan olmadı

İran’ın en büyük uranyum zenginleştirme merkezi olan Natanz Nükleer Tesisi’nin Pazar günü hedef alınmasıyla başlayan "radyasyon sızıntısı" endişeleri, Tahran’dan gelen resmi açıklamayla yatıştı. İran Atom Enerjisi Kurumu, tesisin fiziksel zarar gördüğünü ancak nükleer güvenliğin tehlikede olmadığını belirtti.

İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD-İsrail'in saldırılarında pazar günü iki kez hedef alınan Natanz'daki nükleer tesiste radyoaktif madde sızıntısı tespit edilmediğini bildirdi.

İran Atom Enerjisi Kurumu tarafından yapılan açıklamada, "Amerikan ve Siyonistlerin Natanz'da Şehit Ahmedi Ruşen Nükleer Kompleksi'ne 1 Mart Pazar günü düzenlediği saldırının ardından yapılan teknik incelemeler ve izlemeler, radyoaktif madde sızıntısı tespit edilmediğini göstermektedir." ifadelerine yer verildi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, dün yaptığı açıklamada, ABD-İsrail'in Natanz'daki nükleer tesise iki kez saldırı düzenlediğini bildirmişti.

