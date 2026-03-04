İran'dan yeni saldırı! Tel Aviv alevler içinde kaldı
İran’ın Tel Aviv ve çevresine yönelik yeni hava saldırısı başlattığı bildirildi. Kentte sirenler çalarken, önce kamikaze İHA’ların ardından balistik füzelerin hedefe yöneldiği aktarıldı.
İran, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e yönelik yeni saldırı dalgasını başlattı. Şehirde sirenlerin çalmasının ardından önce kamikaze İHA'lar, ardından balistik füzeler şehrin birçok noktasını hedef aldı.
İran, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de pek çok noktayı kamikaze İHA'lar ve füzeler vurdu.İRAN, TEL AVİV'İ VURDUİran, İsrail'in merkezi bölgelerini hedef alan yeni bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Başkent Tel Aviv ve çevresindeki bölgelerde şiddetli patlama sesleri duyuldu. Siren seslerinin çaldığı şehre önce kamikaze İHA'lar düştü, ardından balistik füzelerin hedefi oldu.