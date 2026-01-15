  • İSTANBUL
Rusya Türkiye gelişmesini 'ciddi baskı altındaydık' diyerek duyurdu: Bu yıl hayata geçirmek için her şeyi yapacağız
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhachev, Türkiye'deki dev proje ile ilgili konuştu.

Likhachev, Rus devlet kanalı Rossiya-24'e yaptığı açıklamada, bu yıl Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS'yi devreye alma operasyonlarına hazırlayacaklarını belirtti.

Bu önemli sürece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın liderlik ettiğini vurgulayan Likhachev, 2025 yılını "kolay olmayan ama zaferlerle dolu bir yıl" olarak nitelendirdi.

Likhachev, tüm zorluklara ve sert ekonomik koşullara rağmen Rosatom'un görevini tam olarak yerine getirdiğini ifade etti. Akkuyu NGS'nin ciddi baskı altında kaldığına dikkati çeken Likhachev, şunları kaydetti:

"En ağır baskıyı, Siemens'in tedarik etmesi gereken ekipmanı göndermediği, 2 milyar dolarlık yatırımların dondurulduğu ve ödeme sisteminin fiilen çöktüğü Akkuyu NGS projemizde yaşadık. Ancak bu koşullara rağmen bir an bile durmadık. Bundan sonra da ilerlemeye devam etmek için gereken her şeyi yapacağız. Bu süreçte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den çok güçlü bir destek aldık. Hükümet ve Merkez Bankası, çalışmaların planlandığı şekilde ilerlemesi için mümkün olan her adımı attı. Alınan bu kararlar bize ilham vermekle kalmadı, aynı zamanda somut hareket alanları da sağladı. Türkiye'de nükleer enerjiyi bu yıl içinde hayata geçirmek için her şeyi yapacağız."

Likhachev, Rosatom'un yürüttüğü diğer çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Geçen yıl Rus nükleer endüstrisinin 80'inci yılının kutlandığını anımsatan Likhachev, etkinlik kapsamında dünya nükleer endüstrisinin liderleri ile önde gelen ülkelerin temsilcileri arasında yapılan görüşmelerin nükleer enerjinin alternatifsiz olduğu ve uluslararası alanda eşitlik temelinde işbirliğinin gerekliliği sonuçlarını ortaya koyduğunu belirtti.

Likhachev, 21. yüzyılın "elektrik yüz yılı" olacağına işaret ederek, "Elektriğin üretilmesi, bunun sürdürülebilir ve uygun fiyatlı olması şarttır. Bu soruna nükleer teknolojilerin geliştirilmesi dışında bir çözüm yaklaşımı bulunmuyor. Biz de burada, işbirliğine açık ülkelerle uzun vadeli ortaklıklar öneriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

