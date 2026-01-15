Rusya Türkiye gelişmesini 'ciddi baskı altındaydık' diyerek duyurdu: Bu yıl hayata geçirmek için her şeyi yapacağız

"En ağır baskıyı, Siemens'in tedarik etmesi gereken ekipmanı göndermediği, 2 milyar dolarlık yatırımların dondurulduğu ve ödeme sisteminin fiilen çöktüğü Akkuyu NGS projemizde yaşadık. Ancak bu koşullara rağmen bir an bile durmadık. Bundan sonra da ilerlemeye devam etmek için gereken her şeyi yapacağız. Bu süreçte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den çok güçlü bir destek aldık. Hükümet ve Merkez Bankası, çalışmaların planlandığı şekilde ilerlemesi için mümkün olan her adımı attı. Alınan bu kararlar bize ilham vermekle kalmadı, aynı zamanda somut hareket alanları da sağladı. Türkiye'de nükleer enerjiyi bu yıl içinde hayata geçirmek için her şeyi yapacağız."