İsrail'den İranlı yetkililere infaz tehdidi! "Lübnan'ı 24 saat içinde terk edin"

İsrail ordusu, bölgedeki gerilimi en üst perdeye taşıyacak bir ultimatom yayınlayarak Lübnan'daki tüm İranlı resmi görevlilere ülkeyi terk etmeleri için 24 saat süre tanıdı. Ordu sözcüsü Avichay Adraee tarafından yapılan açıklamada, sürenin dolmasının ardından Lübnan sınırları içerisindeki hiçbir İranlı temsilci için "güvenli yer" kalmayacağı ve doğrudan hedef alınacakları ilan edildi.