Dubai'deki ABD Konsolosluğu vuruldu

BAE'nin yapay şehri Dubai'de İHA ile düzenlenen saldırı sonucu Amerika Birleşik Devletleri Konsolosluğu yerleşkesinde yangın çıktı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentindeki ABD Konsolosluğu'na insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendi, yerleşkede yangın çıktı.

Dubai hükümetine bağlı Medya Ofisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

 

Saldırı İHA ile düzenlendi

Dubai kentindeki ABD Konsolosluğu'na İHA ile saldırı düzenlendiği; yerleşkede yangın çıktığı ifade edildi.

ABD Konsolosluğu çevresinde çıkan küçük çaplı yangının kontrol altına alındığı kaydedildi.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı aktarıldı.

Söz konusunu kamikaze İHA'nın menşeine ilişkin ise bilgi verilmedi.

ABD-İsrail'in saldırıları sonrası İran başta Bahreyn, BAE ve Katar olmak üzere birçok Körfez ülkesindeki ABD hedeflerine yönelik misillemelerde bulunmuştu.

