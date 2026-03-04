Trump'tan İran saldırısı savunması: "Biz yapmasaydık İran bize saldıracaktı"

Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik başlatılan geniş çaplı askeri harekatın nedenlerine ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. ABD ve İsrail’in İran’a savaşı dayattığı yönündeki eleştirileri reddeden Trump, istihbarat verilerinin yakın bir İran saldırısına işaret ettiğini öne sürdü. Trump, "Aslında İsrail'i ben zorlamış olabilirim. Benim görüşüm, İran'ın ilk saldırıyı yapacağı yönündeydi. Bu konuda çok emindim. Biz saldırmasaydık, onlar saldıracaktı" dedi.

"YAPILANLAR SADECE BİR BAŞLANGIÇ"

Operasyonun gidişatından duyduğu memnuniyeti dile getiren Trump, İran'ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde yok edildiğini savundu. Henüz "en sert darbenin" vurulmadığını belirten Trump, şunları kaydetti:

"Sahip oldukları neredeyse her şey yok edildi. Hava savunma sistemleri, donanmaları ve füze tesisleri ağır darbe aldı. Ancak büyük dalga henüz gelmedi. Tüm hedeflerimize ulaşana kadar durmayacağız."

İSRAİL VE REJİM DEĞİŞİKLİĞİ MESAJI

İsrail’in savaşa hazır olduğunu ancak kendi kararlılığının süreci hızlandırdığını belirten Trump, asıl hedefin İran'ın nükleer ve balistik füze tehdidini kalıcı olarak ortadan kaldırmak olduğunu yineledi. İran halkına da seslenen Trump, "Rejimden ülkelerini geri almalarına yardımcı oluyoruz" diyerek açıkça rejim değişikliği sinyali verdi. Operasyonun 4 ila 5 hafta sürmesini öngördüklerini ancak gerekirse çok daha uzun süre devam edebilecek kapasiteye sahip olduklarını da sözlerine ekledi.