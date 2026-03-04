  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Eski düzen çatırdıyor! Başkan Erdoğan'dan TBMM'de tarihi "İran" uyarısı Süper Lig'de disiplin depremi! TFF tam 8 kulübü PFDK'ya sevk etti Başkan Erdoğan, Şerif ile görüştü İki günde iki bakan! İran’ın yeni Savunma Bakanı da suikast kurbanı Asif’ten dünyaya İsrail uyarısı: Büyük güçler Siyonizm tarafından rehin alınmış Birleşik Arap Emirlikleri'ne füze yağmuru Öğretmeni bıçaklayarak öldürmüştü! O lise öğrencisi tutuklandı İran için nükleer kanıt yok: Denetim kurumu iddiaları reddetti İran’dan savaşta gıdaya önlem! Tüm gıda ve tarım ürünleri ihracatı yasaklandı Dünyanın en yoğun havalimanı DXB vuruldu! Herkes Dubai'de mahsur kaldı
Dünya Trump'tan İran saldırısı savunması: "Biz yapmasaydık İran bize saldıracaktı"
Dünya

Trump'tan İran saldırısı savunması: "Biz yapmasaydık İran bize saldıracaktı"

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Trump'tan İran saldırısı savunması: "Biz yapmasaydık İran bize saldıracaktı"

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik başlatılan askeri operasyonun "önleyici" bir hamle olduğunu savundu. Trump, "İlk saldırıyı onların yapacağından emindim, biz sadece onlardan önce davrandık" diyerek saldırı talimatının arkasında durdu.

Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik başlatılan geniş çaplı askeri harekatın nedenlerine ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. ABD ve İsrail’in İran’a savaşı dayattığı yönündeki eleştirileri reddeden Trump, istihbarat verilerinin yakın bir İran saldırısına işaret ettiğini öne sürdü. Trump, "Aslında İsrail'i ben zorlamış olabilirim. Benim görüşüm, İran'ın ilk saldırıyı yapacağı yönündeydi. Bu konuda çok emindim. Biz saldırmasaydık, onlar saldıracaktı" dedi.

"YAPILANLAR SADECE BİR BAŞLANGIÇ"

Operasyonun gidişatından duyduğu memnuniyeti dile getiren Trump, İran'ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde yok edildiğini savundu. Henüz "en sert darbenin" vurulmadığını belirten Trump, şunları kaydetti:

"Sahip oldukları neredeyse her şey yok edildi. Hava savunma sistemleri, donanmaları ve füze tesisleri ağır darbe aldı. Ancak büyük dalga henüz gelmedi. Tüm hedeflerimize ulaşana kadar durmayacağız."

İSRAİL VE REJİM DEĞİŞİKLİĞİ MESAJI

İsrail’in savaşa hazır olduğunu ancak kendi kararlılığının süreci hızlandırdığını belirten Trump, asıl hedefin İran'ın nükleer ve balistik füze tehdidini kalıcı olarak ortadan kaldırmak olduğunu yineledi. İran halkına da seslenen Trump, "Rejimden ülkelerini geri almalarına yardımcı oluyoruz" diyerek açıkça rejim değişikliği sinyali verdi. Operasyonun 4 ila 5 hafta sürmesini öngördüklerini ancak gerekirse çok daha uzun süre devam edebilecek kapasiteye sahip olduklarını da sözlerine ekledi.

İran için nükleer kanıt yok: Denetim kurumu iddiaları reddetti
İran için nükleer kanıt yok: Denetim kurumu iddiaları reddetti

Dünya

İran için nükleer kanıt yok: Denetim kurumu iddiaları reddetti

İki günde iki bakan! İran’ın yeni Savunma Bakanı da suikast kurbanı
İki günde iki bakan! İran’ın yeni Savunma Bakanı da suikast kurbanı

Gündem

İki günde iki bakan! İran’ın yeni Savunma Bakanı da suikast kurbanı

Eski düzen çatırdıyor! Başkan Erdoğan'dan TBMM'de tarihi "İran" uyarısı
Eski düzen çatırdıyor! Başkan Erdoğan'dan TBMM'de tarihi "İran" uyarısı

Gündem

Eski düzen çatırdıyor! Başkan Erdoğan'dan TBMM'de tarihi "İran" uyarısı

İsrail'den İranlı yetkililere infaz tehdidi! "Lübnan'ı 24 saat içinde terk edin"
İsrail'den İranlı yetkililere infaz tehdidi! "Lübnan'ı 24 saat içinde terk edin"

Gündem

İsrail'den İranlı yetkililere infaz tehdidi! "Lübnan'ı 24 saat içinde terk edin"

Bakan Fidan dikkat çeken İran sözleri: Strateji son derece yanlış
Bakan Fidan dikkat çeken İran sözleri: Strateji son derece yanlış

Gündem

Bakan Fidan dikkat çeken İran sözleri: Strateji son derece yanlış

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Millet

İran Abd ye saldıracakmış öyle mi. Hadi leeen.

Metin

Biz ABD yi demokrasi ile yönetilen ülke bilirdik meğerse Hitler almanyasının diktatörü yönetiyormuş zaten soyu alman olan bu Hitler bozuntusu Trump tarihe katliamcı ve çocuk katili olarak geçecektir
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23