CHP İçişleri Bakanlığına başvurdu: Ahmet Özer görevine iade edilsin!
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, terör nedeniyle görevden uzaklaştırılan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in göreve iadesi için İçişleri Bakanlığı’na resmi başvuru yapıldığını duyurdu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in görevine iadesi için İçişleri Bakanlığı’na resmi başvuru gerçekleştirildiğini açıkladı.
Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özer’in tutukluluk halinin sona erdiğini ve hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı bulunmadığını belirterek, görevden uzaklaştırma işleminin kaldırılmasını istediklerini ifade etti.
Zeybek, “Ne bekleme zamanı ne de bekletme zamanıdır. Seçilmiş Belediye Başkanımız Ahmet Özer’in görevine iade edilmesini bekliyoruz” dedi.