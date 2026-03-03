  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump: İngiltere ile ilişkiler eskisi gibi değil Büyük aşk bitince ‘incinmiş’ Siyonistler rejimi devirmek isterken İran rejim ihraç edecek! CHP’de dış politika Batı’ya diz çökene emanet: ‘Doğu Akdeniz'de faaliyet yürütmemiz akılsızlıktır onlarla anlaşmalıydık’ İşgalciler Mescid-i Aksa'yı örümcek ağı gibi sardı Zorlu koşullara rağmen günlük ihracat 1 milyar dolara dayandı! Ticaret Bakanı Bolat: Şubatta 28 günde 21 milyar doları aştık Biri bitti diğeri başladı: Bakan Fidan'dan baş döndüren diplomasi! Rusya’nın yeni hedefi Avrupa Putin tahsilata çıktı parasını istiyor Macron’un korkusu alay konusu oldu! Bir şehirden diğerine 4 savaş uçağıyla gitti Tabii ki CHP’li şaşırmayın! Rüşvet sanığı Halk TV’nin sahibine sürpriz avukat Dün iptal bugün şov! CHP’den şimdi de burslu öğrenci istismarı
Siyaset CHP İçişleri Bakanlığına başvurdu: Ahmet Özer görevine iade edilsin!
Siyaset

CHP İçişleri Bakanlığına başvurdu: Ahmet Özer görevine iade edilsin!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
CHP İçişleri Bakanlığına başvurdu: Ahmet Özer görevine iade edilsin!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, terör nedeniyle görevden uzaklaştırılan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in göreve iadesi için İçişleri Bakanlığı’na resmi başvuru yapıldığını duyurdu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in görevine iadesi için İçişleri Bakanlığı’na resmi başvuru gerçekleştirildiğini açıkladı.

Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özer’in tutukluluk halinin sona erdiğini ve hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı bulunmadığını belirterek, görevden uzaklaştırma işleminin kaldırılmasını istediklerini ifade etti.

Zeybek, “Ne bekleme zamanı ne de bekletme zamanıdır. Seçilmiş Belediye Başkanımız Ahmet Özer’in görevine iade edilmesini bekliyoruz” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23