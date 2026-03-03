ABD’de İran alarmı! Bakan Noem: "Uyuyan hücrelerin peşindeyiz"

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, ABD’de İran ile bağlantılı uyuyan hücrelerin oluşturduğu güvenlik riskine ilişkin, "Onları bulmak ve Amerikan halkına karşı gerçekleştirebilecekleri saldırı ya da suçları önlemek için her gün çalışıyoruz" dedi.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, ABD Senatosu Yargı Komitesi’nde Kongre üyelerinin göçmenlik uygulamaları ve iç güvenliğe ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Noem, İç Güvenlik Bakanlığı’nın İranlı uyuyan hücreler ve bağlantılı terör faaliyetlerine karşı hangi adımları attığına ilişkin soru üzerine, "Her gün istihbarat kurumlarımız ve kolluk kuvveti partnerlerimizle birlikte çalışarak, sınırlarımız içinde ülkeye yönelik muhtemel tehditleri soruşturduğumuzdan ve tespit ettiğimizden emin oluyoruz" dedi.

Noem, "Denetimsiz şekilde ülkemize giren tehlikeli kişilerin olduğunu biliyoruz. Onları bulmak ve Amerikan halkına karşı gerçekleştirebilecekleri saldırı ya da suçları önlemek için her gün çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Oturum sırasında protesto edildi

Trump yönetiminin düzensiz göçmenlerin kitlesel bir şekilde sınır dışı etme politikası ve bu süreçte Minneapolis’te iki protestocunun federal görevliler tarafından vurularak öldürülmesinden bu yana ilk defa Kongre üyelerine bilgi veren Noem, Senato’daki oturumda zorlu sorular ve ağır suçlamalarla karşılaştı. Noem, açılış konuşması öncesinde "Kendinden utanmalısın" ve "Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) kaldırılsın" şeklinde bağıran bir gösterici tarafından protesto edildi.

ICE görevlileri tarafından öldürülen Amerikan vatandaşlarının "terörist" olarak yaftalanmaları konusunda da sert eleştirilerin hedefi olan Noem, bu ifadeleri nedeniyle özür dilemedi. Ailelere taziye dileklerini ileten ve yaşananların "trajik" olduğunu ifade eden Noem, protestocu ABD vatandaşlarının ICE görevlileri tarafından vurularak öldürüldüğü vakalar üzerinde çalışacağını söyleyerek, "Herkese doğru bilgi sunabilmek adına her gün çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.