Türkiye dostu Afganistan'da 5,5 şiddetinde deprem
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye dostu Afganistan'da 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depreme ilişkin henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.
Afganistan'ın kuzeydoğusunda 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Badahşan vilayetinin Curm ilçesinin 50 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.
Açıklamada, 5,5 büyüklüğündeki depremin 216,7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Depreme ilişkin henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.
Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Hindikuş Dağları üzerinde bulunan Badahşan'da sık sık depremler meydana geliyor.