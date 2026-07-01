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Dünya Türkiye dostu Afganistan'da 5,5 şiddetinde deprem
Dünya

Türkiye dostu Afganistan'da 5,5 şiddetinde deprem

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Türkiye dostu Afganistan'da 5,5 şiddetinde deprem

Türkiye dostu Afganistan'da 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depreme ilişkin henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.

Afganistan'ın kuzeydoğusunda 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Badahşan vilayetinin Curm ilçesinin 50 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.

 

Açıklamada, 5,5 büyüklüğündeki depremin 216,7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depreme ilişkin henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Hindikuş Dağları üzerinde bulunan Badahşan'da sık sık depremler meydana geliyor.

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