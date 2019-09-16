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Türkiye Diyanet Vakfı’ndan, “İslam Dünyasında Gençlik ve Sivil Toplum” sempozyumu

Türkiye Diyanet Vakfı, 5’inci Uluslararası Öğrenci Sempozyumu kapsamında “İslam Dünyasında Gençlik ve Sivil Toplum” başlıklı uluslararası öğrenci sempozyumu düzenliyor.

16 Eylül 2019 Pazartesi 09:59
Türkiye Diyanet Vakfı’ndan, “İslam Dünyasında Gençlik ve Sivil Toplum” sempozyumu

Türkiye Diyanet Vakfı, 5’inci Uluslararası Öğrenci Sempozyumu kapsamında “İslam Dünyasında Gençlik ve Sivil Toplum” başlıklı uluslararası öğrenci sempozyumu düzenliyor.


Gerçekleştirdiği eğitim faaliyetleriyle ülkemizde ve dünyada İslami ilimler alanında insan kaynağı yetiştirilmesine katkıda bulunan Türkiye Diyanet Vakfı, bu kapsamda başlattığı Uluslararası Öğrenci Sempozyumlarını sürdürüyor.


Bu yıl beşincisi düzenlenecek olan sempozyum 28-29 Kasım 2019 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek.


Türkiye Diyanet Vakfı desteğiyle Türkiye’de eğitim gören uluslararası öğrenciler ile ülkemizdeki öğrenciler arasında kültürel zenginlik anlamında bilgi paylaşımı ve ortak bilimsel çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla başlatılan sempozyumun bu yılki teması, “İslam Dünyasında Gençlik ve Sivil Toplum” olacak.


İslam dünyasındaki gençlik faaliyetleri ve sivil toplumun konuşulacağı sempozyumda bugün ve tarihteki örnekleri, İslam coğrafyasında ve Türkiye’deki gençlik çalışmaları, karşılaşılan zorluklar, gençlik ve sivil toplum çalışmalarının geleceği gibi konuların masaya yatırılacağı sempozyumda sosyal medyanın yaşattığı dönüşüm ve gönüllülük çalışmaları da önemli konu başlıkları arasında yer alacak.


İlki 2014 yılında Bursa’da düzenlenen Uluslararası Öğrenci Sempozyumunun beşincisi, Ankara’da Türkiye Diyanet Vakfı konferans salonunda gerçekleşecek.


Sempozyumun bilim kurulunda ise başta Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş olmak üzere 12 farklı üniversiteden 17 akademisyen yer alıyor.


Türkiye Diyanet Vakfı burslusu lisans ve lisansüstü öğrenciler başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışından öğrencilerin katılarak tebliğlerini sunacakları sempozyumun başvuruları www.tdvegitimkultur.org adresinden yapılabiliyor. Başvurular 15 Ekim 2019 tarihine kadar devam edecek.


TDV 5’inciUluslararası Öğrenci Sempozyumu hakkında detaylı bilgi ise www.tdv.org adresinden alınabilir.


Sempozyumda sunulacak bildiriler daha sonra kitaplaştırılarak kültür hayatına kazandırılacak.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 09:59
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