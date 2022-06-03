  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Türkiye-Çin maçında taraftarlardan Çin'e şok!
Spor

Türkiye-Çin maçında taraftarlardan Çin'e şok!

FIVB Milletler Ligi’nde oynanan Türkiye-Çin karşılaşmasının ikinci setinde taraftarlar Doğu Türkistan bayrağı dalgalandırdı.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 21:01:00 - 2022-06-03 22:04:45
Türkiye-Çin maçında taraftarlardan Çin'e şok!

FIVB Milletler Ligi’nde oynanan Türkiye-Çin karşılaşmasında taraftarlar Doğu Türkistan bayrağı dalgalandırdı.

Ankara’da oynanan FIVB Milletler Ligi’nin 9’uncu maçında ev sahibi Türkiye, rakibi Çin’i konuk etti.

Doğu Türkistan bayrağı açtılar

Maçın ikinci setinde bir grup taraftar ise Çin’i protesto etmek için Doğu Türkistan bayrağı açtı.

Kaynak: İHA

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay