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Türkiye-Çekya Çalışma Yemeği

Çekya Başbakanı Andrej Babis:- "Otoban ağını tamamlamak ve yüksek hızlı trenlere yatırım yapmak istiyoruz. Eminim ki bu konularda iş birliği yapabiliriz"- Çekya Ticaret ve Sanayi Bakanı Karel Havlicek:- "Enerji, çelik ve ilaç sektöründe iş birlikleri geliştirilebilir"- Çekya Ticaret Odası Başkanı Vladimir Dlouhy: - "Türk müteahhitlerin özellikle yeni dönemde planlanan otoyol ve altyapı projelerinde bizlere katkı sunmasını bekliyoruz"

03 Eylül 2019 Salı 15:23
Türkiye-Çekya Çalışma Yemeği

ANKARA (AA) - Çekya Başbakanı Andrej Babis, "Bizim uzun dönemli bir yatırım planımız var. Otoban ağını tamamlamak ve yüksek hızlı trenlere yatırım yapmak istiyoruz. Eminim ki bu konularda iş birliği yapabiliriz.” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da katılımıyla Çekya Başbakanı Andrej Babis onuruna çalışma yemeği düzenlendi.

Babis, buradaki konuşmasında Türkiye ziyaretinde kendisine Çek iş insanlarının da eşlik ettiğini belirterek, iki ülke arasında ümit vadeden iş birliği alanları olduğunu söyledi.

Her iki ülkenin de mevcut ticaret hacminden memnun olmadığını dile getiren Babis, Çekya’nın ürettiği malların yüzde 87’sini Avrupa Birliği’ne ihraç ettiğini ancak hükümetin girişimcileri yeni pazarlara açılması konusunda desteklediğini anlattı.

Babis, Çek şirketlerinin Türkiye’de akıllı şehir, madencilik, enerji alanlarında başarılı projeler yürüttüğünü hatırlatarak, şöyle devam etti:

“Çekya, AB’de orta büyüklükte bir ülke ama uzun ve başarılı bir sanayi üretimi geleneğimiz var. GSYH’de sanayinin en fazla paya sahip olduğu ülkelerden biriyiz. Çekya kaliteli ürün üretiyor, uzmanlık sahibi vasıflı elemanları var. Yeni bir inovasyon stratejisi ortaya koyuyoruz ve Çekya’nın, geleceğin ülkesi olduğuna inanıyoruz. Bizim uzun dönemli bir yatırım planımız da var. Otoban ağını tamamlamak ve yüksek hızlı trenlere yatırım yapmak istiyoruz. Eminim ki bu konularda iş birliği yapabiliriz.”

Babis, Türk tarafının geçiş konusundaki taleplerini Ulaştırma Bakanı ile görüşeceğini de belirtti.

- "Birçok sektörlerde iş birlikleri geliştirilebilir"

Çekya Ticaret ve Sanayi Bakanı Karel Havlicek de Türkiye'nin özellikle son 10 yılda endüstriyel ve inovatif ekonomi alanında yaşadığı gelişmeyi takdir ettiklerini belirterek, iş birliklerini devam ettireceklerini dile getirdi.

Türkiye ile yeni iş birliği imkanları olduğunu kaydeden Havlicek, "Enerji, çelik ve ilaç sektöründe iş birlikleri geliştirilebilir, taleplerinizi ve ihtiyaçlarınızı anlıyoruz, tüm pozisyonların tartışılıp incelenmesi gerekiyor." diye konuştu.

Havlicek, Çekya'yı geleceğin ülkesi haline getireceklerine değinerek, akıllı altyapı, Ar-Ge ve startup gibi alanlara yatırım yaptıklarını aktardı.

- "Türk müteahhitleri Çekya'ya bekliyoruz"

Çekya Ticaret Odası Başkanı Vladimir Dlouhy ise enerjiden elektriğe, demiryolu ve karayolu inşaatından ilaç üretimine kadar birçok sektörde Türkiye ve Çekya iş birliğinin önünün açık olduğuna işaret ederek ikili ticaretin geliştirilmesinden yana olduklarını söyledi.

Türkiye ile ticari ilişkilerin temelinin Cumhuriyetin kuruluşuna dayandığını anımsatan Dlouhy, "1991 ve 1993 yılında Türkiye'ye ilk kez gelişimden bu yana inanılmaz mesafe alındı. Bazı alanlarda sanayileşme bizden önde. Türk müteahhitlerin özellikle yeni dönemde planlanan otoyol ve altyapı projelerinde bizlere katkı sunmasını bekliyoruz." dedi.

Dlouhy, Türkiye ile Çekya'nın AB düzeyinde iş birliğinin önemine de işaret ederek, AB'nin Türkiye ile ticari ilişkilerine daha fazla açık kapı bırakması gerektiğini vurguladı.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 15:23
  1. Çekya Başbakan Yardımcısı Karel Havlice
  2. Çekya Başbakanı Andrej Babis
  3. Çekya Ticaret Odası Başkanı Vladimir Dlouhy
  4. TOBB

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