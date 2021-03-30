Türkiye bundan sonraki maçı kiminle oynayacak? Dünya kupası elemeleri maç programı
Türkiye puan durumu ve ve fikstürü | Türkiye kaçıncı sırada? Dünya Kupası elemeleri G Grubu puan durumu ve kalan maçlar merak ediliyor. A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçında Letonya ile 3-3 berabere kaldı. Türkiye'nin Dünya kupası elemelerinde sıradaki maçı hangisi? İşte Dünya kupası elemeleri maç programı
EURO 2020 vizesi alarak tüm Türkiye'yi gururlandıran Şenol Güneş ve öğrencileri için yeni bir macera başladı. 2022'de Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın Avrupa Elemeleri ilk maçında Hollanda'yı 4-2, ikinci maçında Norveç'i 3-0 mağlup ederek rüya gibi bir başlangıç yapan Milliler, Letonya karşısında beklenmedik bir kayıp yaşadı. Sahadan 3-3 eşitlikle ayrılan milliler, kritik 2 puanı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bıraktı.
G Grubu canlı puan durumu / Türkiye kaçıncı sırada?
1- Türkiye / 7 puan
2- Hollanda / 6 puan
3- Karadağ / 6 puan
4- Norveç / 6 puan
5- Letonya / 1 puan
6- Cebelitarık / 0 puan
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maç programı:
24 Mart 2021: Türkiye-Hollanda / 4-2
27 Mart 2021: Norveç-Türkiye / 0-3
30 Mart 2021: Türkiye-Letonya / 3-3
1 Eylül 2021: Türkiye-Karadağ
4 Eylül 2021: Cebelitarık-Türkiye
7 Eylül 2021: Hollanda-Türkiye
8 Ekim 2021: Türkiye-Norveç
11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye
13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık
16 Kasım 2021: Karadağ-Türkiye