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Aktüel Türkiye Belediyeler Birliği "yarışma-ödül-teşvik" modeliyle şehirleri geliştiriyor
Aktüel

Türkiye Belediyeler Birliği "yarışma-ödül-teşvik" modeliyle şehirleri geliştiriyor

Birlik Başkanı Fatma Şahin: - "Önce fikir projesi ürettik. Bu fikir projesini bir yıl sonra hayata geçirenlere de mali destek verdik. Bu bizim Belediyeler Birliğinin yeni yönetim anlayışı" - "Bu aslında belediyelerimizin yeni vizyonunu ortaya koyuyor çünkü bu model şehirde bir hareketlilik getiriyor, belediye başkanlarımıza yeni bir vizyon getiriyor, önceliklerini belirliyor"

Yeniakit Publisher
2020-09-07 11:13:25 -
Türkiye Belediyeler Birliği "yarışma-ödül-teşvik" modeliyle şehirleri geliştiriyor

GAZİANTEP (AA) - ADSIZ GÜNEBAKAN - Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, fikir projelerini yarıştırıp en iyiyi hayata geçirenleri teşvik eden yeni yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi.

Şahin, AA muhabirine, Türkiye Belediyeler Birliğinin şehirlerin gelişmesi için fikir projelerini hayata geçirdiğini belirtti.

Şehirleri yarıştırdıklarını aktaran Şahin, geçen yıl Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesinin en iyi fikir projesi üreten şehirlerden olduğunu ifade ederek, "Önce fikir projesi ürettik. Bu fikir projesini bir yıl sonra hayata geçirenlere de mali destek verdik. Bu bizim Belediyeler Birliğinin yeni yönetim anlayışı çünkü belediye başkanların ve bütün teknik ekibin bu işe yönelebilmesi için bu teşvikleri çoğaltmamız gerekiyor." dedi.

- "Bu modeli güçlendiriyoruz"

Şahin, her yıl farklı bir başlıkla yarışma yaptıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Önce başlıkları belirliyoruz, ilk başlığımız akıllı şehirdi. Fikir projeleri yarıştı, onları teşvik ettik, bir yıl sonra bunu yapan hangi şehirse yeniden ödül veriyoruz. İkinci olarak çevre projelerinde yarıştırdık. Şimdi de hareketlilik projelerinde yarıştırıyoruz. Bu aslında belediyelerimizin yeni vizyonunu ortaya koyuyor çünkü bu model şehirde bir hareketlilik, belediye başkanlarına yeni bir vizyon getiriyor, önceliklerini belirliyor. Cumhurbaşkanımızdan bir teşvik, hediye alınca, doğru işi yaptığından dolayı onun moral motivasyonunu yükseltiyor ve bu alanlara daha çok yatırım yapıyor. Bu modeli güçlendiriyoruz. Önce fikir projesi, hangi fikir daha iyi onun teşviki ve bu fikri hayata geçirenin bir yıl sonra yeniden ödüllendirilmesi. Kademe kademe bu çalışmayı Türkiye Belediyeler Birliği bünyesinde tamamlıyoruz."

"Sıfır atıkla" ilgili, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 300 belediyenin yarıştığını ve 30 belediyeye teşvik verildiğini belirten Şahin, benzer çalışmayı şu anda bisiklet kullanımını arttırmaya yönelik yaptıklarını sözlerine ekledi.

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