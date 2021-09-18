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Gündem "Türkiye-Azerbaycan-Pakistan İttifakı" hakkında çarpıcı açıklama
Gündem

"Türkiye-Azerbaycan-Pakistan İttifakı" hakkında çarpıcı açıklama

İtalyan Analist Daniele Santoro, Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan ittifakı hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-09-18 17:06:00 - 2021-09-18 17:07:49

Türkiye ve Pakistan arasındaki ilişkinin son yıllarda stratejik bir hale geldiğini belirten İtalyan Analist Daniele Santoro, iki ülke arasında eğitim alanında yapılan işbirliğine dikkat çekti.

Bunun yanında Türk dizilerinin Pakistan'da en çok izlenen diziler olduğunu anımsatan Santoro, "Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan arasında çok ilginç bir stratejik üçgen ortaya çıkıyor" dedi.

"İkinci Dağlık Karabağ Savaşı'nda Türkiye ve Azerbaycan'ın zaferini kutlayan anıtta bile Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan bayrakları var" diyen İtalyan analist, Türkiye'nin Pakistan Donanması için modern savaş gemileri ürettiğini hatırlattı.

Türkiye'nin Pakistan Donanması için toplamda 4 adet "korvet" inşa edeceğini aktaran Santoro, "Bu korvetlerin ikisi İstanbul'da, diğer ikisi de Karaçi'de Türkler tarafından inşa ediliyor" diye konuştu.

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