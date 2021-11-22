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Spor Türkiye, Avrupa Tekvando Poomsae Şampiyonası'nda üçüncü oldu
Spor

Türkiye, Avrupa Tekvando Poomsae Şampiyonası'nda üçüncü oldu

Portekiz'de düzenlenen 15. Avrupa Tekvando Poomsae Şampiyonası'nı 27 madalyayla tamamlayan Türkiye, genel sıralamada üçüncü oldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 10:26:00 - 2021-11-22 10:34:56
Türkiye, Avrupa Tekvando Poomsae Şampiyonası'nda üçüncü oldu

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Seixal kentinde gerçekleştirilen şampiyonada 10 disiplinde mücadeleler yapıldı.

Milli sporcular, organizasyonun son gününden 3 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı. Şampiyonada 5 altın, 8 gümüş, 14 bronz olmak üzere toplam 27 madalyaya ulaşan Türkiye, Avrupa üçüncüsü olarak organizasyonu tamamladı.

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