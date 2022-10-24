Türkiye, ABD’nin ‘yenilmez’ imajını yıktı

Faruk Arslan İstanbul

Dünyanın süper gücü Amerika Birleşik Devletleri, siyonist İsrail’in desteğine rağmen eski dönemlerini mumla arıyor. ABD’nin fiyakasını çizen son hamle, Arap ülkelerinden geldi.

Emperyalizmin küresel bekçiliğine soyunarak yıllardır dünya üzerinde haydutluk yapan Amerika, Türkiye’nin büyümesi ve güçlenmesi karşısında küresel yalnızlığa mahkum oluyor. Türkiye’ye uyguladığı silah ambargoları elinde patlayan, bütün yandaşlarıyla teröre verdiği destek Suriye ve Irak’a yönelik harekatlarımızla parçalanan, İslam ülkelerindeki işgalleri hüsrana uğratılarak başkentlerden apar topar kaçan ABD, yıllarca petrolüne el koyarak ekonomisine yön verdiği Arap krallarından bile tokat yer hale geldi. Suudi Arabistan’ın etkisindeki OPEC+’nın petrol kısıtlaması kararına karşı ABD’nin Suud yönetimine verdiği ültimatoma Arabistan Kraliyeti’nin karşı çıkmasının ardından Fas, Mısır, Bahreyn, Filistin, Yemen, Umman, Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve Kuveyt’in ardından, OPEC’ten ayrılan Katar’ın dahi ABD’ye sırt çevirmesi “Türkiye etkisi” olarak yorumlandı.

ABD’nin “yenilmez” imajını Türkiye yıktı

ABD ile arkasındaki siyonist lobi gücünün yenilmez olduğu algısını kıran Türkiye’nin diğer ülke liderlerine psikolojik güç sağlayan hamleleri ise tarihe şöyle geçti:

* 15 Temmuz’da Türkiye’de ABD destekli FETÖ darbesi çökertilerek Coni’nin “bizim çocukları” bir gecede don-paça derdest edildi.

* Birleşmiş Milletler’deki “İsrail’in başkenti Kudüs” oylamasında ABD ile İsrail yapayalnız kaldı. Türkiye ile birlikte hareket eden 128 ülke, ABD-İsrail’in safındaki 9 ülkeye ezici çoğunluk sağladı.

* İran-Arabistan arasında çıkartılmak istenen mezhep çatışması, Türkiye’nin savaş karşıtı kararlı tutumuyla bloke edildi.

* ABD’nin İran’a yönelik ticari ambargosu kırıldı.

Akdeniz'de dengelerini bozduk

* General Hafter piyonuyla Akdeniz’in en stratejik ülkesi Libya’da darbeye kalkışan ABD ve Batı, Türkiye’nin merkezi hükümete verdiği aktif destekle hüsrana uğratıldı.

* Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin hakları çiğnenerek Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile birlikte sondaj çalışmaları yürütmeye kalkan ABD yine Ankara’nın çelmesine takıldı. Türkiye Libya ile Münhasır Ekonomik Bölge anlaşması ilan ederek deniz yetki sınırlarını dünyaya ilan etti. Türkiye, Mavi Vatan doktriniyle hem ülkemizin hem KKTC’nin deniz yetki alanlarında ABD’nin itirazlarına rağmen petrol ve doğalgaz aramalarına başladı. Bu sahalarda ABD ve Batı ülkelerinin arama yapmasına ise müsaade edilmedi.

NATO’da üstünlük bizde

* Kore’de “Kuzey-Güney” gerilimini tırmandırmak isteyen ABD kaybetti, sulh sağlandı.

* İsveç ile Finlandiya’nın NATO üyeliğine bütün üye devletler ABD’nin direktifi doğrultusunda yeşil ışık yakarken, Türkiye “teröre desteği kesmeden olmaz” diye tek başına itiraz etti. İsveç-Finlandiya bu yöndeki taahhütlerini anlaşma haline getirdi ve Türkiye NATO’da diplomatik üstünlük sağladı.

Katar’da da Venezuela'da da hüsrana uğradılar

* ABD destekli güçlerin Katar’da darbe yapması, Türkiye’nin Doha yönetimine verdiği fiili destekle önlendi.

* Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik siyasi darbe planlayan ABD, Juan Guadio isimli kuklayı ülkenin lideri olarak tanıdığını ilan etti. Türkiye bu karara itiraz ederek Maduro’ya tam destek verdi. Ambargolara ve algı operasyonlarına direnen Maduro, Türkiye’den aldığı destekle siyasi ve ekonomik kuşatmayı yararak siyasi darbeyi bertaraf etti. Ankara destekli Maduro’ya boyun eğdiremeyen ABD, Mart 2022’de Venezuela’ya heyet göndererek normalleşme sinyalleri vermeye başladı.

* Haritaların şekillendirilmesi için piyon olarak kullanılan DEAŞ projesi, Türkiye’nin Fırat Kalkanı Harekatı ile çökertildi. Bu harekattan sonra ilk defa gerçek darbe yiyen DEAŞ yok olma sürecine girdi.

* ABD’nin terör örgütü PKK/PYD eliyle Suriye ve Irak’ı bölerek sınırımızda terör kuşağı oluşturma projesini Erdoğan Türkiyesi; Barış Pınarı, Zeytin Dalı, Pençe Kilit gibi kapsamlı operasyonlarla parçaladı. Pentagon’un onbinlerce TIR silah gönderdiği terör örgütü PYD/PKK’ya Suriye’nin kuzeyinde devlet kurdurulmadı.

* Kuzey Irak’ta “referandum” kılıfıyla Barzani’ye devlet kurdurma planı Türkiye’nin itirazıyla akim kaldı.

Türkiye'siz masa kurulamıyor

• ABD ile İsrail’in, Türkiye’yi baypas ederek Yunanistan üzerinden Batı’ya gaz taşınmasını öngören Akdeniz’deki Eastmed Boru Hattı projesi, Ankara’nın baskıları neticesinde rafa kaldırıldı.

• Bağımsız bir devlet olarak Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi almasına karşı ABD ve Batı ülkelerinin tehditlerine pabuç bırakılmadı. Rus ekipmanlarının ülkemize getirilmesi karşısında ABD ve işbirlikçileri güçlü Türkiye’ye hiçbir karşılık veremedi.

• Yerli otomobil ve yerli savunma sanayii hamlelerine hiçbir egemen güç mani olamadı.

Misliyle mukabele

* ABD, Türkiye’ye uyguladığı vize ambargosunda çuvalladı. Türkiye’nin aynen karşılık vermesi üzerine ambargo sonlandırıldı.

* Dolar bazlı kur operasyonları ellerinde patladı. Türkiye ekonomisi çökertilemediği gibi, bu süreçte doğalgaz krizinden Türkiye etkilenmedi, havalimanlarımız uçuş rekorları kırdı, uluslararası yatırım firmaları ve sanayi şirketleri Türkiye’ye yöneldi.