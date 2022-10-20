Türkçe, Macaristan Parlamentosunda sesli rehber hizmetine eklenecek

YEE'den yapılan açıklamada, Macaristan’ın en önemli simge binalarından biri olan ve gözde turistik mekanları arasında yer alan Budapeşte’deki Parlamento binasında ilk kez Türkçe olarak sesli rehber hizmeti uygulanmaya başlayacağı belirtildi.

Türk ziyaretçilerin, Parlamentoyla yapılan iş birliği kapsamında, Türkçe sesli rehber eşliğinde Macaristan’ın gözde anıtsal binalarından Parlamento binasını daha yakından tanıma fırsatı yakalayacağı kaydedilen açıklamada, "Yapılan iş birliğiyle İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, İspanyolca dillerinin yanında Türkçenin de diğer diller arasına girmesi iki ülke arasındaki dostluğun büyük bir göstergesi olacaktır. Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü okutmanı tarafından seslendirilen rehber aralık ayında hizmete girecektir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Her yıl yaklaşık 70 bin Türk turist başta başkent Budapeşte olmak üzere Macaristan’ı ziyaret etmektedir. İki ülke arasında 2024 yılının karşılıklı Kültür Yılı olarak kutlanması kararı sonrası ziyaretçi sayısının daha da artacağı tahmin edilmektedir. Bu vesileyle Türkçe rehberin, Macar turizmine de olumlu katkı sunması düşünülmektedir. Türkçe sesli rehber sadece Türk turistlere değil, Türk dünyasından gelen ziyaretçilere de hizmet edecektir." denildi.

Parlamento Binası

Neo-gotik tarzda olan ve yapımında 40 kilogram altın kullanılan Parlamento Binası 691 odası, 96 metre yüksekliğe ulaşan 20 kilometre uzunluğundaki merdivenleri ile Avrupa’nın ikinci büyük parlamento binası olma özelliğini taşıyor. Macar Meclisi tarafından da aktif olarak kullanılan binada aynı zamanda kraliyet mücevherleri ve tacı bulunuyor.