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Spor Türk ve İranlı yelkencilerden ortak kamp
Spor

Türk ve İranlı yelkencilerden ortak kamp

Milli yelkenciler, 2022 Yıldız Yelkenciler Ligi Dünya Kupası'na İran Milli Takımı ile İstanbul Kalamış'ta hazırlanıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-19 12:27:38 -
Türk ve İranlı yelkencilerden ortak kamp

İSTANBUL (AA) - Milli yelkenciler, 2022'de düzenlenecek Yıldız Yelkenciler Ligi (Star Sailors League) Dünya Kupası'nın hazırlıkları kapsamında İran Milli Takımı ile İstanbul'da ortak kampa başladı.

Milli takım, 48 ülkeden en önemli sporcuların katılacağı organizasyonun hazırlıklarının ikinci aşamasını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'de gerçekleştiriyor.

Turnuvanın hazırlıklarına İsviçre'de start veren ay-yıldızlılar, İran Milli Takımı ile İstanbul Kalamış'ta 24 Ekim'e kadar sürecek ortak kamp çalışmalarına ise bugün başladı.

Hazırlıklar ve organizasyonla ilgili açıklamalarda bulunan milli takım kaptanı Alican Kaynar, "2022 yılında 48 ülkede canlı yayınlanacak bu organizasyon, ülkemizde yelken sporu için çok önemli bir tanıtım aracı olacak. Pandemi nedeniyle İsviçre'de ikinci kampımızı gerçekleştiremedik. Bu nedenle İstanbul'da bu kampı yapmaya karar verdik. Ülkemizdeki koşullara bağlı olarak davetimizi kabul eden İran Milli Takımı ile bir hafta boyunca İstanbul'da hazırlıklarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.


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