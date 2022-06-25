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Medya Türk televizyonlarında yeni saçmalık! Show TV'de reyting uğruna bunu da gördük!
Medya

Türk televizyonlarında yeni saçmalık! Show TV'de reyting uğruna bunu da gördük!

Show TV ekranlarında yayınlanan ve Türk gelenek göreneklerinden tamamen uzak bir yayına imza atılan Gelin Evi programında ilginç anlar yaşandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 20:34:00 - 2022-06-25 20:46:02

Gündüz kuşağı yayınları gündeme geldikleri konularla tartışılmaya devam ederken Show TV'deki Gelin Evi programı yeni bir saçmalıkla ekranlara geldi.

Gelinlerin bir araya gelerek evlerini ve altınlarını yarıştırdığı, Türk-İslam gelenek ve göreneklerinden tamamen uzak yarışma programı Gelin Evi'nde her bölümde yeni bir rezilliğe imza atılıyor.

Bulaşık makinesinin içine saklandı

Dedikodunun meşru gösterildiği ve aşağılayıcı cümleleriyle birbiriyle yarışan insanların bulunduğu programda bir gelin, diğer yarışmacılara korku dolu anlar yaşattı.

Yarışmacıların mutfakla ilgili eleştirilerini söylediği sırada, daha önceden bulaşık makinesine saklanan ev sahibi bir anda çıkıp konfeti patlattı. Gelinler panik dolu anlar yaşarken, ekranlara gelen saçmalık sosyal medyada gündem oldu.

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Yorumlar

salih

OLURDA BÖYLE SAÇMA PLMAZ.BUNLAR ÖRF VE ADETTEN NE ANLAR.ANLAŞILAN BU ÜLKENİN İNSANLARI DEĞİLLER.ÖRF VE ADET OSMANLI ZAMANINDAN GELEM GELENEKLER.OZAMAN ÇAMAŞIR MAKİNASIMI VARDI NOKSANLAR

medyayı yöneten dünyayı yönetir

Bunlar syonizmin insanları cahilleştirme, basitleştirme projesinin sadece küçük bir parçasıdır. Pek çok ülkede benzer program ve filmler yapılıyor amaç hep aynı toplumu bozmak, kendi diledikleri kıvama getirmek.
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