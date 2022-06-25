Türk televizyonlarında yeni saçmalık! Show TV'de reyting uğruna bunu da gördük!

Gündüz kuşağı yayınları gündeme geldikleri konularla tartışılmaya devam ederken Show TV'deki Gelin Evi programı yeni bir saçmalıkla ekranlara geldi.

Gelinlerin bir araya gelerek evlerini ve altınlarını yarıştırdığı, Türk-İslam gelenek ve göreneklerinden tamamen uzak yarışma programı Gelin Evi'nde her bölümde yeni bir rezilliğe imza atılıyor.

Bulaşık makinesinin içine saklandı

Dedikodunun meşru gösterildiği ve aşağılayıcı cümleleriyle birbiriyle yarışan insanların bulunduğu programda bir gelin, diğer yarışmacılara korku dolu anlar yaşattı.

Yarışmacıların mutfakla ilgili eleştirilerini söylediği sırada, daha önceden bulaşık makinesine saklanan ev sahibi bir anda çıkıp konfeti patlattı. Gelinler panik dolu anlar yaşarken, ekranlara gelen saçmalık sosyal medyada gündem oldu.