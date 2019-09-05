Türk Telekom net kârını artırıp zirveye oturdu

Akit Ekonomi

Borsadaki şirketler ilk yarıda 37,1 milyar lira net kâr elde etti. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi altında işlem gören şirketlerin net kârı, bu yılın ilk 6 ayında 37 milyar 70 milyon lira oldu. 96 şirketten 73’ü net kar, 23’ü net zarar açıkladı. Geçen yılın ilk yarısında 760 milyon lira düzeyinde bulunan net zararını 2019’un aynı döneminde 744,8 milyon lira net kâra çeviren Türk Telekom, miktar bazında net kâr artışında zirveye yerleşti. Aralarında Ereğli Demir ve Çelik, Sabancı Holding, Enka İnşaat, Turkcell, İskenderun Demir Çelik, Aselsan, Tekfen Holding ve VakıfBank’ın da yer aldığı 13 şirket net kârını 1 milyar liranın üzerine taşıdı. Net kârlılıkta bankalar birbiriyle yarışırken, bu yılın ocak-haziran döneminde 2018’in aynı dönemine göre net kârını miktar bazında en çok artıran şirket Türk Telekom oldu. Şirket, 2018’in ilk yarısında 760 milyon lira düzeyinde bulunan zararını 2019’un aynı döneminde 744,8 milyon lira kara çevirerek söz konusu göstergede yaklaşık 1 milyar 505 milyon liralık bir artışı yakaladı.