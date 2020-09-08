Türk Telekom Müşteri Hizmetleri iletişim bilgileri Türk Telekom’dan hizmet alan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türk Telekom Müşteri Hizmetleri Türk Telekom müşterilerine telefon ile yardımcı olmak için hizmet sağlamaktadır. Peki, Türk Telekom müşterileri Türk Telekom Müşteri Hizmetlerine nasıl bağlanır? Türk Telekom Müşteri Hizmetleri telefon numarası kaçtır?

Türk Telekom Müşteri Hizmetlerine nasıl bağlanırım?

Türk Telekom Bireysel Müşterileri için Bireysel Çağrı Merkezi numarası olan 444 1 444 numaralı müşteri hizmetlerinden Türk Telekom ile ilgili her konuda bilgi alabilir, bazı hizmetlerimiz için ön başvuruda bulunabilirsiniz.

Bu numaradan Türk Telekom hizmetlerin ilişkin iletmek istediğiniz her türlü istek ve önerilerinizi yöneltebilirsiniz.

Türk Telekom Müşteri Hizmetleri, mobil müşterileri, evde internet müşterileri, ev telefonu müşterileri için ayrı ayrı hizmet saplamaktadır.

Türk Telekom Müşteri Hizmetlerinin ‘’Bize yazın’’ hizmeti

Türk Telekom Müşteri Hizmetleri tüm müşterileri için ’Bize yazın’’ hizmeti sunmaktadır. Bu özellik ile almış olunan hizmetle ilgili sorulmak istenen her şey yazılabilmekte.

Türk Telekom Müşteri Hizmetleri ''Şikayet Kaydı'' hizmeti

Türk Telekom Müşteri Hizmetleri tüm müşterileri için ‘’Şikayet Kaydı’’ hizmeti sunmaktadır. Yaşanan arıza, sorun gibi durumlar ile şikayetlerinizi bu kanaldan iletmeniz mümkün.

Türk Telekom Müşteri Hizmetleri 7/24 açık mıdır?

Türk Telekom müşterisi olan herkes 444 1 444 numaralı Türk Telekom Müşteri Hizmetleri hattı üzerinden 7 gün 24 saat ulaşabilmektedir.

Türk Telekom Müşteri Hizmetleri sosyal medya hesapları

Türk Telekom müşterileri https://twitter.com/turktelekom ve https://www.facebook.com/TurkTelekom sosyal medya hesapları aracılığıyla, 212 306 10 10 numaralı faks numarası aracılığıyla 7/24 ulaşabilimektedir.