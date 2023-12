Türk tarihinde bir ilk gerçekleşti! Tarihi keşif: Kazakistan'da 3 bin 800 yıllık altıgen kurgan bulundu! Gün yüzüne çıkarıldı

Türk tarihinde bir ilk: 3 bin 800 yıllık altıgen kurgan bulunduKazakistan’da Türk tarihini değiştirebilecek yeni bir keşfe daha imza atıldı. Kazak arkeologlar, Doğu Kazakistan’da 3 bin 800 yıl önce inşa edilmiş olan altıgen biçiminde bir kurgan buldu. L.N Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, 2020-2023 yılında Doğu Kazakistan’ın Abay ilçesine bağlı Toktamış Batyr köyü yakınlarındaki Kırküngir Anıtı’nda kazılar gerçekleştirdi. Kırküngir bölgesinde Erken Tunç Çağı’ndan Göktürk Dönemi’ne uzanan 100’den fazla anıt incelendi.

Kurganın giriş sütunlarında deve ve at ile beraber 20 kaya resmi tespit edildi. L.N. Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi Arkeoloji ve Etnoloji Bölüm Başkanı Ulan Umitkaliyev, Kırküngir kurganına ilişkin detayları ilk kez anlattı.Ulan Umitkaliyev, Kırküngir Anıtı’nın tüm Türk halklarının tarihinde önem taşıyan bir anıt olduğunu söyleyerek “At kültürünü yerleştirerek geliştirebilir, Türk boyunun dünyanın dört bir yanına yayıldığını tespit edebiliriz” diyerek bu altıgen kurganın, Türk kültürüne ait olduğunun altını çizdi. Ulan Umitkaliyev, “Altıgen üslupta oluşturulduğu görülen Kırküngir kurganı, Bronz Çağı’ndaki Andronovo topluluklarının abidevi taşların işlenmesindeki uzmanlaşma ve mimari teknik konusunda ulaşmış oldukları yüksek gelişimi gösteriyor” dedi.Elit mezarın çapı 43 metre, yüksekliği 2,3 metredir. Yapının altında üç muhafaza bölümü bulunuyor. Yapının dış duvarları, her bir bölümü büyük megalitik taşlarla oluşturulmuş olup altıgen biçimde. 2021’deki kazı sırasında tespit edilen insan ve at kemikleri, Japonya’daki Tsukuva Üniversitesi’nden Bay Yu İtaşahi önderliğindeki bir heyet tarafından incelendi. Radyokarbon verileri, Kırküngir Anıtı’nın M.Ö 1859 yani günümüzden 3 bin 800 yıldan daha önce inşa edilmiş olduğunu gösterdi.