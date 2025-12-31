CHP'li vekil Melih Meriç’in çorba evi baskını bir anda fiyaskoya dönüştü: Kepenkler açılınca neye uğradığını şaşırdı

Gaziantep'te sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ilginç bir "çorba evi" polemiği yaşandı. CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Şahinbey Belediyesi’nin vatandaşlara ücretsiz ikramda bulunduğu çorba evinin önüne giderek, sabahın erken saatlerinde hizmet verilmediğini iddia eden bir video çekmeye başladı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na seslenerek hizmetin aksadığını öne süren Meriç, tam eleştirilerini sıralarken beklemediği bir durumla karşılaştı.

Vekilin kayıtta olduğu sırada, çorba evinin kepenkleri saatine uygun şekilde bir anda açıldı ve sıcak çorba servisi başladı. İddialarını kanıtlamaya çalışırken kapıların açılmasıyla zor durumda kalan vekil, sıcak çorba ile baş başa kaldı. Belediye hizmetini eleştirmek isterken zamanlamasıyla sosyal medyada gündem olan Melih Meriç'in o anları, kısa sürede en çok konuşulan videolar arasına girdi.