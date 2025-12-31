  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Deniz Zeyrek'in deprem konutları sözleri tepki çekti! İmamoğlu halkın parasıyla balık keyfi yaparken milyonları götürürken ses yok...

İbrahim Tatlıses’in o görüntüsü sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Son söylediği şarkı ve elindeki engel herkesi derinden sarstı

Dere yatağından gelen acı haber mahalleyi ayağa kaldırdı! Hareketsiz yatan kişiyi görenler gözlerine inanamadı

31 Aralık 2025: Günün Âyet ve Hadisi

31 Aralık 1918: Abdülaziz Bey'in vefatı (Devlet Adamı, Hattat)

Kazakistan'da LGBT Propagandasına yasak resmen yürürlükte

Yeni yıl, soğuk ve yağışlı hava ile geliyor

Almanya Başbakanı Merz sonunda anladı! ABD ile Avrupa arasındaki ortaklık değişti

Edirne'de su krizi: 10 günlük kesinti mahalleliyi sokağa döktü!

Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu!
Gündem CHP'li vekil Melih Meriç’in çorba evi baskını bir anda fiyaskoya dönüştü: Kepenkler açılınca neye uğradığını şaşırdı
Gündem

CHP'li vekil Melih Meriç’in çorba evi baskını bir anda fiyaskoya dönüştü: Kepenkler açılınca neye uğradığını şaşırdı

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Gaziantep'te sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ilginç bir "çorba evi" polemiği yaşandı. CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Şahinbey Belediyesi’nin vatandaşlara ücretsiz ikramda bulunduğu çorba evinin önüne giderek, sabahın erken saatlerinde hizmet verilmediğini iddia eden bir video çekmeye başladı.

Gaziantep'te sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ilginç bir "çorba evi" polemiği yaşandı. CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Şahinbey Belediyesi’nin vatandaşlara ücretsiz ikramda bulunduğu çorba evinin önüne giderek, sabahın erken saatlerinde hizmet verilmediğini iddia eden bir video çekmeye başladı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na seslenerek hizmetin aksadığını öne süren Meriç, tam eleştirilerini sıralarken beklemediği bir durumla karşılaştı.

Vekilin kayıtta olduğu sırada, çorba evinin kepenkleri saatine uygun şekilde bir anda açıldı ve sıcak çorba servisi başladı. İddialarını kanıtlamaya çalışırken kapıların açılmasıyla zor durumda kalan vekil, sıcak çorba ile baş başa kaldı. Belediye hizmetini eleştirmek isterken zamanlamasıyla sosyal medyada gündem olan Melih Meriç'in o anları, kısa sürede en çok konuşulan videolar arasına girdi.

Hindistan'da tavukların gizemli ölümü! Ağızlarından ateş çıktı
Hindistan'da tavukların gizemli ölümü! Ağızlarından ateş çıktı

Sosyal Medya

Hindistan'da tavukların gizemli ölümü! Ağızlarından ateş çıktı

İstanbul’da şaşkına çeviren görüntü! Markete giren inekler meyve-sebze reyonunu talan etti
İstanbul’da şaşkına çeviren görüntü! Markete giren inekler meyve-sebze reyonunu talan etti

Sosyal Medya

İstanbul’da şaşkına çeviren görüntü! Markete giren inekler meyve-sebze reyonunu talan etti

Türk bayrağında skandal hareketler! Uygunsuz görüntüler pes dedirtti
Türk bayrağında skandal hareketler! Uygunsuz görüntüler pes dedirtti

Sosyal Medya

Türk bayrağında skandal hareketler! Uygunsuz görüntüler pes dedirtti

İETT’deki kadının yaptığı şoke etti! Sosyal medya onu konuşuyor
İETT’deki kadının yaptığı şoke etti! Sosyal medya onu konuşuyor

Sosyal Medya

İETT’deki kadının yaptığı şoke etti! Sosyal medya onu konuşuyor

Diş teli bakın ne işe yarıyor! Sosyal medyada paylaşım ilgi topladı
Diş teli bakın ne işe yarıyor! Sosyal medyada paylaşım ilgi topladı

Sosyal Medya

Diş teli bakın ne işe yarıyor! Sosyal medyada paylaşım ilgi topladı

Bu nasıl şerefsizlik! Bir baba Müslüman oğluna bunu yapar mı?
Bu nasıl şerefsizlik! Bir baba Müslüman oğluna bunu yapar mı?

Sosyal Medya

Bu nasıl şerefsizlik! Bir baba Müslüman oğluna bunu yapar mı?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yat kalk fitne

Utanmaz adam burası ihtiyaç sahipleri için senin gibi fitne çıkaranlar için değil

ata

tipik chp... milletten, hizmetten ne anlarlar... tek bildikleri fazla nöron gerektirmeyen döviz ve pankart sloganlarıdır... uzun olursa yine karıştırırlar... akla bak silkeleyin.. tek yol devrim, köy kent, siyasal islam, irtica, yobaz, ordu göreve, ekmek için ekmleddin..... komikler be abi...
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23