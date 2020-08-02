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Türk STK'ler Nijerya'da 35 bin aileye kurban eti ulaştırdı

Gönüllüler, başkent Abuja ile Nijer, Nasarava, Kano, Kaduna ve Lagos eyaletlerinde ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı

Yeniakit Publisher
2020-08-02 22:50:52 -
Türk STK'ler Nijerya'da 35 bin aileye kurban eti ulaştırdı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da Türk gönüllüler, 35 bin aileye kurban eti ulaştırdı.

Adamder Çorum Derneği Temsilcisi Burak Karabulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nijerya'da bu yıl yaklaşık 10 bin hisselik kurban kestiklerini belirterek, "Abuja başta olmak üzere çevre eyaletlerde ihtiyaç sahiplerine dağıttık." dedi.

Karabulut, kurban etlerinin ihtiyaç sahibi ailelere, Kuran kurslarına, yetimlere ve mülteci kamplarına dağıtıldığını dile getirerek, "Hem kurban etlerimizi dağıttık hem de bayramlaştık." diye konuştu.

Kurban eti dağıtımına, Nijerya'da faaliyet gösteren Adamder Çorum Derneği, Darul Erkam Vakfı, Beşir Derneği ve İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu başta olmak üzere birçok sivil toplum örgütü destek verdi.

Abuja ile Nijer, Nasarava, Kano, Kaduna ve Lagos eyaletlerinde 35 bin aileye kurban eti dağıtıldı.

Nijeryalı Abdul Hafız Muhammed Awal, "Başkent Abuja'da kurbanlarımızı kesip ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Bu vesileyle tüm Türkiye'ye teşekkür ederiz. Allah onlardan razı olsun." ifadelerini kullandı.

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