Türk şirketinin geliştirdiği dezenfeksiyon kabinleri ihraç ediliyor

İSTANBUL (AA) - MUSAB TURAN - Türk şirketi Dof Robotics'in geliştirdiği "DOFense" isimli akıllı dezenfeksiyon ve sanitasyon kabini, uluslararası tesislerden rağbet görüyor.

DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DOF akıllı dezenfeksiyon ve sanitasyon kabininin, yaklaşık 10 saniye süren dezenfeksiyon işlemi ile sadece Kovid-19'a değil, aynı zamanda diğer virüslere karşı da maksimum koruma sağladığını söyledi.

Mertcan, "Dezenfeksiyon kabinimizin temel amacı, insanların kıyafetlerini ve ayakkabılarını 10 saniye içinde dezenfekte ederek her türlü enfeksiyonun yayılmasını önlemektir. Yüksek vücut ısısı olan ve/veya maskesi olmayan ziyaretçi durumunda, sistem otomatik kapı ile herhangi bir geçişe izin vermez. Maskeniz var mı diye bakar. Ayrıca, maskeniz varsa ve ateşiniz yoksa içeriye girmeniz için kapısını otomatik olarak açar. Ardından siz içeriye girersiniz dezenfeksiyon işlemini yapar." diye konuştu.





- "Üretim ve satış konusunda uzun vadeli planlarımızı yaptık"





Geliştirdikleri cihazı genelde AVM'ler, havalimanları, oteller ve pek çok kapalı alan tesisinin tercih edebildiğini aktaran Mertcan, 2 aydan beri üretimin devam ettiğini bildirdi.

Mertcan, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar Katar'a, ABD'ye ve Avrupa'da birçok ülkeye gönderme fırsatımız oldu. En son olarak da New York John F Kennedy (JFK) Havaalanı ile bir anlaşma yaptık ve oradaki giriş kapılarında da bu cihazlardan kullanılıyor olacak. Katar’da AVM ve FEC oyun alanlarında çözümümüz bulunuyor.

Pandeminin başlatmış olduğu sürecin etkisiyle önümüzdeki yıllarda güvenlik önlemlerinin daha da artacağını düşünüyoruz. Kişinin ateşinin olup olmadığının kontrolü önümüzdeki dönemde çok önemli hale gelmeye devam edecek. Üretim ve satış konusunda uzun vadeli planlarımızı yaptık. Özellikle ABD, Avrupa, Çin, Orta Doğu gibi bölgelerde halihazırda ciddi pazarlara ulaşmış durumdayız. Bundan sonraki beklentimiz de bu pazarlarda yüklü adetlerde satış yapabilmek."

Ortalama 50-70 bin dolar aralığında bir Ar-Ge maliyetiyle geliştirdikleri cihazlardan yıl sonuna kadar 200 satış yapmayı hedeflediklerini aktaran Mertcan, ilerleyen yıllarda bu sayıyı çok daha yukarılara çekmek istediklerini söyledi.





- "2 saat içinde kolayca kurulabilir ve çalışmaya hazır"





Mustafa Mertcan, ürünün ortalama satış fiyatının 10 bin dolar seviyesinde olduğunu belirterek, projenin Ar-Ge ve prototip üretimini yaklaşık 45 günde tamamladıklarını bildirdi.

Özel bir tasarıma sahip olan Platin model dezenfeksiyon kabininin, online sağlık durumu veri izleme & raporlama sistemine sahip olduğunu aktaran Mertcan, cihazın "Hayat Eve Sığar" uygulamasına entegrasyon sağlayabildiğini kaydetti.



Mertcan, şöyle devam etti:

"DOF dezenfeksiyon kabinleri, 2 saat içinde kolayca kurulabilir ve çalışmaya hazırdır. DOF Robotics olarak her daim en büyük amacımız, toplum faydasını gözeterek hareket etmektir. Virüsün ilk ortaya çıktığı dönemde gönüllü olarak ulaşabildiğimiz tüm sağlık çalışanlarına siper maske dağıttık ve sonrasında toplum içerisinde yayılımını azaltmak ve daha güvenli sosyal yaşantı sunmak adına ilgili ürünleri geliştirdik.

Ürünlerimize dünyanın her yerinden talep var fakat talep yoğunluğu Avrupa ülkeleri, Körfez ülkeleri ve ABD'den gelmektedir. Halihazırda Katar, Suudi Arabistan, İtalya gibi ülkelere sevkiyatlarımızı gerçekleştirdik. Üretimine devam ettiğimiz ürünlerimizin sevkiyatları ABD, Kuveyt ve Avusturya'ya olacaktır."