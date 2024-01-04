Türk silah üreticisi CANiK ihracat hedefini 12’den vurdu

Türk savunma sanayisinin önde gelen silah üreticilerinden CANiK, global pazarlardaki büyümesini 2023 yılında da sürdürdü ve ihracatta hedefleri geride bıraktı. Geçen yıl 4 kıtada 13 yurt dışı fuara katılan CANiK, ihracatını dolar bazında yüzde 75 artırdı. Bu fuarlarda 750 binden fazla ziyaretçi ile buluşan CANiK, 2024 yılında ihracatta yeni pazarlara açılmayı hedefliyor. Dünyanın dört bir tarafındaki dost ve müttefik ülkelere tabanca, uçaksavar, orta kalibre top ve uzaktan komutalı silah sistemi ihraç eden CANiK, 2023 yılında birçok başarıya imza attı. Bu yılki yoğun fuar trafiğini 2024 yılında da sürdürecek CANiK, ABD, Almanya, Suudi Arabistan, Afrika, Malezya, Bulgaristan, Fransa, Polonya, Pakistan ve Türkiye dahil toplamda 16 fuara katılmayı planlıyor. CANiK, 4-8 Şubat 2024’te Suudi Arabistan’da düzenlenecek fuara bu yıl ilk kez katılarak yeni ihracat pazarlarını bünyesine katmayı hedefliyor.

2023 hedefleri aşıldı

CANİK Dış Ticaretten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Didem Aral, şirketin kuruluşunun 25’inci yılı olan 2023’te belirledikleri hedefleri aşarak yola devam ettiklerini söyledi. Dünyanın en güçlü ordularından birine sahip olan Türkiye’nin, savunma sanayisinde sürdürdüğü büyüme ile dikkatleri üzerine çektiğini vurgulayan Aral, şöyle konuştu: “Global bir Türk markası olarak biz de hız kesmeden sürdürdüğümüz ihracat yolculuğumuzda, ülkemizin gücünü ve sektördeki gelişimini gururla göğsümüzde taşıyoruz. Ne mutlu ki, 2023 yılında da ziyaret ettiğimiz her kıtada, her ülke temsilcilerinden benzer övgüler aldık. Bu bize daha iyilerini de yapmak için motivasyon sağlıyor.

Aşkla, heyecanla ve gururla...

Önümüzdeki dönemde yeni pazarlarda ihracat halkamızı genişletmeyi sürdüreceğiz. 2023 yılını sektörümüz ve şirketimiz adına çok verimli bir şekilde tamamladık, 2024 yılında çıtayı daha yukarılara çıkarmak için hazırız. Cumhuriyet’in yeni yüzyılında da aşkla, heyecanla ve gururla yeni yatırımlar yapmayı ve üretmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.