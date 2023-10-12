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Gündem Türk SİHA'sını vuran ABD uçağı İncirlik'ten mi kalktı? Açıklama geldi!
Gündem

Türk SİHA'sını vuran ABD uçağı İncirlik'ten mi kalktı? Açıklama geldi!

Yeniakit Publisher
2023-10-12 12:49:00 -
Türk SİHA'sını vuran ABD uçağı İncirlik'ten mi kalktı? Açıklama geldi!

Milli Savunma Bakanlığı, Türk SİHA'sını vuran ABD F-16'sının İncirlik Üssü'nden kalktığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Tuğamiral Zeki Aktürk, gündeme dair basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Aktürk'ün açıklamalarının satırbaşları şu şekilde:

- “Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil son bir haftada 252 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı bu yıl içinde bin 640’a, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar ise 38 bin 983’e ulaşmıştır”

- “(Düzenlenen harekatlarda) 194 hedef başarıyla imha edilmiştir. İlk belirlemelere göre 229 teröristin etkisiz hâle getirildiği tespit edilmiştir”

- “Suriye’de, yıl içerisinde birliklerimize 388 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiştir. Buna karşılık 233’ü son bir haftada olmak üzere bin 246 terörist etkisiz hale getirilmiştir”
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- “Son bir haftada hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 637 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 4’ü FETÖ terör örgütü üyesidir. 4.771 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir”

- “Bakan Yaşar Güler dün, Birleşik Krallık ve Ukrayna Savunma Bakanları ile ikili, Romanya ve Bulgaristan Savunma Bakanları ile üçlü görüşmeler gerçekleştirmiş, söz konusu görüşmelerde bölgesel güvenlik sorunları ile ikili askerî iş birliği faaliyetleri ele alınmıştır”

- “(Türk İHA’sını düşüren F-16) Uçağın İncirlik’ten kalktığı tamamıyla spekülasyon, böyle bir durum söz konusu değil”

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