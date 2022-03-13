Türk şehitlik anıtını yıkma girişimi

Yemen yerel basınının görgü tanıklarına dayandırdığı haberlere göre Husiler, başkent Sana’nın tarihi bölgesinde yer alan Türk Şehitlik Anıtı’nı yıkmaya çalıştı. Yemenli sosyal medya aktivistlerinin paylaştığı görüntülerde, bir iş makinesinin silahlı bazı şahısların eşliğinde Türk Şehitlik Anıtı’nı yıkmaya çalıştığı görüldü. Provokatif saldırıyı görüntüleyen video kayıtlarında, Türk Şehitlik Anıtı’nda hasar oluştuğu göze çarptı.

Yemenli çok sayıda aktivist ve yazar ise sosyal medya paylaşımlarında, yıllardan beri başkent Sana ve diğer bazı bölgeleri kontrollerinde tutan Husilere bağlı milislerin eylemine tepki gösterdi. Ülkedeki Türk varlığının ve eski Osmanlı kışlalarının bulunduğu bölgede yapılan şehitlik anıtı, 2011 yenilenerek açılmıştı. Anıt, 400 yıl boyunca Yemen’de hayatını kaybeden ‘’Mehmetçik’’in hatırasını yaşatıyor

Türk Dışişleri tepki gösterdi

Dışişleri Bakanlığı, Husi militanlarının yıkmaya çalışıp zarar verdiği olayı tepki gösterip “Sana Türk Şehitlik Anıtı’na Huti unsurlarınca gerçekleştirilen ve tahribata yol açan hain saldırıyı şiddetle kınıyoruz” açıklamasını yaptı.