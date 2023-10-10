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Teknoloji Türk Milli SİHA mühimmatı MAM-T akıllı Mühimmatını Bayraktar AKINC TİHA geliştirdi: beklenen haber verildi
Teknoloji

Türk Milli SİHA mühimmatı MAM-T akıllı Mühimmatını Bayraktar AKINC TİHA geliştirdi: beklenen haber verildi

Yeniakit Publisher
2023-10-10 20:22:00 - 2023-10-10 20:23:20
Türk Milli SİHA mühimmatı MAM-T akıllı Mühimmatını Bayraktar AKINC TİHA geliştirdi: beklenen haber verildi

Roketsan tarafından milli imkanlarla geliştirilen MAM-T Akıllı Mühimmatı, muharebe sahasında operasyon yapılmıştı ve kanıtlandı. AKINCI TİHA’da kullanılan MAM-T, operasyonlarda kullanıldı.

Roketsan tarafından milli imkanlarla geliştirilen MAM-T Akıllı Mühimmatı, muharebe sahasında kanıtlandı. AKINCI TİHA’da kullanılan MAM-T, operasyonlarda kullanıldı.
Roketsan tarafından TEBER-81 mühimmatı üzerinden silahlı insansız hava aracı (SİHA) platformlarına özel olarak geliştirilen MAM-T Mini Akıllı Mühimmatı’nın ilk atış testi, Nisan 2021’de Bayraktar AKINCI TİHA tarafından geliştirilmişti.

Türk Silahlı Kuvvetleri ile diğer güvenlik birimlerinin envanterinde bulunan AKINCI TİHA tarafından kullanılan MAM-T’den, beklenilen haber geldi. SavunmaSanayiST.com’un açık kaynaklardan derlediği bilgilere göre; MAM-T, sınır ötesine gerçekleştirilen hava harekatlarında kullanılarak ‘Combat Proven’ olan bilinen ‘Muharebede Kanıtlanmış’ statüsüne ulaştı.

Türk SİHA’ları tarafından aktif olarak geliştirilen ve 40’ı aşkın ülkeye ihraç edilen MAM-L mühimmatından 4 kat daha fazla ağırlığa sahip olan MAM-T, Mk81 muadili harp başlığı ile hedef üzerinde çok daha yıkıcı sonuçlara yol açabiliyor. 230mm çapındaki MAM-T mühimmatının menzili, atıcı platformun hızına ve irtifasına göre değişmekle beraber 30 ila 80 kilometre arasında bulunuyor.

MAM-T’ye IIR Arayıcı Başlık!

Halihazırda ara safhada GPS/INS ve terminal aşamada ise lazer arayıcı başlık kullanan MAM-T mühimmatı için yeni haberler de yolda. Görüntüleyici Kızılötesi (IIR) Arayıcı Başlık’a sahip MAM-T mühimmatının ilk atış testi, başarıya gerçekleştirildi. IIR arayıcı başlık sayesinde MAM-T, operatörün hedefi sürekli olarak lazerle işaretlemesine ihtiyaç duymadan angajman gerçekleştirebilecek.

Öte yandan çift yönlü bir veribağına sahip olan MAM-T, “Man-in-the-loop” kabiliyeti sayesinde hedef bilgisi güncellemelerine daha hassas bir şekilde yanıt verebilecek. Öte yandan MAM-T, hasar kıymetlendirmesi açısından infilak öncesinde yeterli çözünürlükteki bir hedef görüntüsünü de harekat merkezine iletebilecek.
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IIR Arayıcı Başlık’ın ardından DUAL SEEKER Geliyor

MAM-T’deki yenilikler sadece IIR Arayıcı Başlık entegrasyonuyla da sınırlı değil. savunmasanayist'e göre: MAM-T IIR mühimmatının yeteneklerinin daha da çeşitlendirilmesi kapsamında 2024 yılı içerisinde DUAL SEEKER (IIR+TV özellikli Arayıcı Başlık) ile ilk uçuşlu testlerin başlatılması hedefleniyor.

Mevcut MAM altyapısı ile hızlı şekilde SİHA entegrasyonları devam eden MAM-L IIR ve MAM-T IIR’nin 2024’te envantere girmesi hedefleniyor.

MAM-T Mühimmatının Avantajları

Roketsan tarafından geliştirilen MAM-T mühimmatının bazı avantajları ise şu şekilde:

MAM-L Mühimmatı ile Kanatlı Güdüm Kiti (KGK) arasında, menzil bakımından ‘ara platform’ rolünü üstelenecek,
MAM-L Mühimmatı’nın etki bakımından yetersiz kaldığı yerlerde kullanılarak hem hedeflerin tamamen etkisiz hale getirilmesini hem de ekonomik açıdan tasarruf edilmesini sağlayacak,
Fiyat / performans odaklı uzun menzilli bir mühimmat olduğu için SİHA’ların operasyon konseptlerine pozitif etki gösterecek,
HÜRKUŞ, HÜRJET ve F-16 gibi hava platformlarında; uzun menzilli, düşük maliyetli ve düşük ağırlıklı bir mühimmat seçeneği sunuldu.

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