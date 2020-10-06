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Aktüel Türk Kızılay gönüllüleri Emine ninenin evini boyayarak güzelleştirdi
Aktüel

Türk Kızılay gönüllüleri Emine ninenin evini boyayarak güzelleştirdi

Yeniakit Publisher
2020-10-06 13:56:05 -
Türk Kızılay gönüllüleri Emine ninenin evini boyayarak güzelleştirdi

TUNCELİ (AA) - Türk Kızılay Tunceli Şubesi gönüllüleri, ihtiyaç sahibi 89 yaşındaki Emine Çapın'ın evini boyayarak, daha güzel ve temiz bir görünüme kavuşturdu.

Gönüllüler, kent merkezi ve ilçelerde yardıma muhtaç ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kızılayın imkanları ve hayırseverlerin destekleriyle ihtiyaç sahiplerine ulaşan gönüllüler, Ali Baba Mahallesi'nde yaşayan Emine nineye yardım için harekete geçti.

Gönüllüler, Çapın'ın yıllardır boyanmayan evinin odalarını, kum beji rengine boyayarak güzelleştirdi.

Genç Kızılay Tunceli Başkanı Ferhat Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardıma muhtaç kişilere destek olduklarını belirterek, "Kızılayın imkanları ve hayırseverlerin destekleriyle nine ve dedelerimizin evlerini boyuyoruz. Gönüllü arkadaşlarımızla boya ve badana çalışmasında bulunduk. 10 ailemize boya hediye ettik. Ayrıca Emine ninenin evini boyadık." ifadelerini kullandı.

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