  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Türk Kızılay Giresun sel bölgesinde afetzedeleri yalnız bırakmadı
Aktüel

Türk Kızılay Giresun sel bölgesinde afetzedeleri yalnız bırakmadı

Türk Kızılay Genel Merkez Denetim Kurulu Raportörü Erdoğan Kısacık: - "Giresun'da meydana gelen sel afetinin hemen sonrasında bölgeye ulaşan ekiplerimiz gece gündüz demeden afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyor"

Yeniakit Publisher
2020-09-07 12:52:33 -
Türk Kızılay Giresun sel bölgesinde afetzedeleri yalnız bırakmadı

ORDU (AA) - Türk Kızılay, Giresun'daki sel ve heyelan felaketinin ardından bölgedeki afetzedelerin yanında yer aldı.

Bölgede 22 Ağustos'ta meydana gelen selin ardından afetzedelerin yardımına koşan Türk Kızılay ekipleri, ilk günden bu yana 334'ü gönüllü olmak üzere toplamda 394 kişiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Genel Merkez Denetim Kurulu Raportörü Erdoğan Kısacık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Giresun'da sel afetinden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek, hayatını kaybedenlerin ailelerine de başsağlığı dileğinde bulundu.

Kısacık, sel felaketi haberi alınır alınmaz ekiplerin hızla bölgeye ulaştığını belirterek, "Giresun'da meydana gelen sel afetinin hemen sonrasında bölgeye ulaşan ekiplerimiz gece gündüz demeden afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyor." dedi.

Kızılay ekiplerinin ilk günden bu yana afetzedeleri yalnız bırakmadığını vurgulayan Kısacık, ekiplerin halen çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Ekiplerin sel bölgesine gelir gelmez önemli ihtiyaçların hızlıca giderildiğine işaret eden Kısacık, 87 bin 849 kişiye sıcak yemek verildiğini, bölgedeki mağdurlara 6 bin 926 adet gıda kolisinin ve 204 bin 147 litre suyun yöre halkına dağıtıldığını ifade etti.

Afetzedelere 4 bin 399 adet hijyen setinin verildiği bilgisini veren Kısacık, "Aynı zamanda sel mağdurlarına şimdiye kadar 149 bin ikramlık malzeme, bin 500 adet dezenfektan, 25 bin 330 adet maske dağıtıldı." dedi.

Kısacık, bölgede ulaşılan 750 kişiye ise psikososyal destek sunulduğunu bildirdi.

Sel bölgesinde 60 Kızılay çalışanı, 334'ü ise gönüllü olmak üzere toplamda 394 kişiyle hizmet verildiğini söyleyen Kısacık, 36 araçla bu hizmetlerin verildiğini bildirdi.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bir parti daha kuruldu!
Siyaset

Bir parti daha kuruldu! "10 milyon kişiyiz, barajı aşacağız"

Güzel Parti bir yıldır süren çalışmaların ardından geçen hafta resmen kuruldu.

Mehmet Ceyhan fazla bilinmeyen gerçeği açıkladı: Binlerce vakanın incelendiği test sonucuna göre...
Korona Virüs

Mehmet Ceyhan fazla bilinmeyen gerçeği açıkladı: Binlerce vakanın incelendiği test sonucuna göre...

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, binlerce vakanın incelendiği test sonuçlarına göre çocukların da en az yetişkinler k..
Dünyada bir ilk! Erdoğan anlatacak Türkiye düşmanları çıldıracak
Gündem

Dünyada bir ilk! Erdoğan anlatacak Türkiye düşmanları çıldıracak

Bu yıl 22-29 Eylül tarihleri arasında yapılması planlanan Birleşmiş Milletler (BM) toplantısı koronavirüs nedeniyle sanal ortamda gerçekleşt..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı