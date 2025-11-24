Türk kadını dünya şampiyonu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin uluslararası patent başvurularında, kadın buluşçu oranında yüzde 26.1 ile dünya lideri olduğunu belirterek, “Bu tablo, araştırmacılarımızın, mühendislerimizin, girişimcilerimizin ve özellikle kadınlarımızın teknoloji ve inovasyon alanında ortaya koyduğu büyük emeğin güçlü bir yansıması” dedi.

YERLİ PATENT BAŞVURULARINDA DÜNYA 10’UNCUSUYUZ

Kacır, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütünün (WIPO) yayımladığı, 2025 Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri Raporu’na ilişkin açıklama yaptı. Kacır, Türkiye’nin yerli patent başvurularında dünyada 10’uncu, yerli patent artış hızında dünyanın en hızlı yükselen ilk üç ülkesi arasında olduğu bilgisini vererek, şunları kaydetti:

“Uluslararası patent başvurularında, kadın buluşçu oranında yüzde 26.1 ile dünya lideriyiz. Yerli marka başvurularında, dünya 6’ncısıyız. Yerli tasarım başvurularında, dünya 3’üncüsüyüz. Bu tablo, araştırmacılarımızın, mühendislerimizin, girişimcilerimizin ve özellikle kadınlarımızın teknoloji ve inovasyon alanında ortaya koyduğu büyük emeğin güçlü bir yansımasıdır. Türkiye, fikri mülkiyette de küresel rekabette yoluna kararlılıkla devam ediyor.”

DÜNYA ORTALAMASI ÜZERİNDE ARTIŞ OLDU

Konuya ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada da söz konusu raporda, Türkiye’nin geçen yıl patent, marka ve tasarım alanlarında küresel ölçekte güçlü performans sergilediği aktarılarak, Türkiye’nin 2024’te bir önceki yıla göre patent başvurularında yüzde 18.4, tescillerde yüzde 38.9 artış kaydederek, dünya ortalamasının üzerinde büyüme gösterdiğine işaret edildi.

Uluslararası arenada kadınların, patent başvurularında önemli sıçramaya değinilerek şu bilgilere yer verildi:

“Türkiye, Patent İşbirliği Antlaşması (PCT) kapsamında, başvuru yapan kadın buluşçu oranında yüzde 26.1 ile dünya lideri konumuna geldi. 2014-2024 döneminde kişi başına düşen patent başvurusu artışında Türkiye dünya 2’ncisi, yerli faydalı model başvurularında ise dünya 7’ncisi oldu. Patent uzmanı sayısının 181’e ulaşmasıyla Türkiye, bu alanda da dünyada 10’uncu sırada yer aldı. Türkiye, patent ofisleri sıralamasında ise 23’üncülükten 18’inciliğe çıkarak, tarihimizde ilk kez ilk 20’de yer aldı.”

KOBİ DESTEĞİNE 1647 PROJE

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB’in finansman desteğinin 3. çağrısına 1266 işletmenin başvuru yaptığını açıkladı. Kacır, sosyal medya paylaşımında, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı kapsamında işletmelere 20 milyon TL üst limitli, 36 ay taksitli kredi için 20 puanlık finansman desteği sunulduğunu kaydederek, “Yılın ilk iki döneminde 1647 projede 25.5 milyar TL finansman hacmi oluşturduk” dedi.