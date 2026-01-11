  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
'Avrupa devinin' foyası meydana çıktı! Almanya'da iki parmak kar marketleri boşalttı Duyarlı Alevilerden Leyla Şahin’e destek Minneapolis sokaklarında tansiyon yükseliyor! Renee Good'un ölümü binlerce kişiyi ayağa kaldırdı Sesini çıkarana ihraç yoksa kurşun var! Suudi Arabistan’dan İsrail’e rest: Sorumlusu sizsiniz! Netanyahu ABD’yi 10 yıl daha inek gibi sağacak İBB’nin i̇ştirakleri batma noktasına geldi! Ağaç AŞ’de CHP tipi zulüm Suriye'den İsrail hamlesi! Ahmed Şara yönetiminden normalleşme sinyali mi geliyor? Samsun trafiğine neşter vuruldu! 40 dakikalık çile 10 dakikaya iniyor! İran’da kimlerin sokakta olduğunu görün! Protestocular camideki çocukları yakmaya çalıştı
Gündem Ünlü model belediye başkanına twerkli destek verdi: Herkesin aklına ilk gelen CHP’nin 'Twerkçi başkanı' oldu
Gündem

Ünlü model belediye başkanına twerkli destek verdi: Herkesin aklına ilk gelen CHP’nin 'Twerkçi başkanı' oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ünlü model belediye başkanına twerkli destek verdi: Herkesin aklına ilk gelen CHP’nin 'Twerkçi başkanı' oldu

ABD’li ünlü model Emily Ratajkowski, New York'un yeni Müslüman belediye başkanı Zohran Mamdani’ye destek için bir markette dans etti. 34 yaşındaki ünlü modelin sosyal medyada paylaştığı belediye başkanına twerkli desteği Türkiye’de gören herkesin aklına ilk olarak Ramazan ayında Üsküdarlı kadınlar için Twerk kursu açan CHP’li Sinem Dedetaş geldi.

ABD’li model Emily Ratajkowski, Instagram'daki son paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu.

New York'un yeni Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani için bir markette dans eden ünlü model, görüntüleri "mamdani’s new york!" notuyla paylaştı. 

Görüntüler yarım milyondan fazla beğeni alırken; 5 bin de yorum geldi.  Türkiye’de yapılan yorumlarda ‘Mamdani değil de Sinem Dedetaş sandık” yorumları öne çıkarken, ünlü model 2 hafta önce de Birleşik Arap Emirlikleri'ne giderek Abu Dabi'de bir camiyi ziyaret etmişti. Hem cami içinden hem de cami dışından pozlar paylaşmıştı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Her türlü ahlaksızlık pislik var! Uyuşturucudan alınan Selen'in mide bulandıran rezaleti
Gündem

Her türlü ahlaksızlık pislik var! Uyuşturucudan alınan Selen'in mide bulandıran rezaleti

Boğazına kadar pisliğe batmış olan seküler-laikçi magazin dünyasından pislik akmaya devam ediyor. Uyuşturucudan alınan Selen Görgüzel'in mid..
Suriyeli Tuğgeneral’in canlı yayında Türkiye çıkışı gündem oldu! Herkesin konuştuğu görüntüler
Gündem

Suriyeli Tuğgeneral’in canlı yayında Türkiye çıkışı gündem oldu! Herkesin konuştuğu görüntüler

Suriye’de uzun yıllar süren iç savaş milyonlarca insanı yerinden etti ve ülkeyi derin bir yıkıma sürükledi. Yüz binlerce masumu katleden dik..
Laikçilerin özgürlük masalını yerle bir etti! Genç kızdan modernist zihniyete tokat gibi ders!
Sosyal Medya

Laikçilerin özgürlük masalını yerle bir etti! Genç kızdan modernist zihniyete tokat gibi ders!

Batı hayranlarının "kadın hakları" ve "özgürlük" adı altında yıllardır pazarladığı zehirli fikirler, şuurlu bir Müslüman gencin ferasetiyle ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23