Ünlü model belediye başkanına twerkli destek verdi: Herkesin aklına ilk gelen CHP’nin 'Twerkçi başkanı' oldu

ABD’li model Emily Ratajkowski, Instagram'daki son paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu.

New York'un yeni Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani için bir markette dans eden ünlü model, görüntüleri "mamdani’s new york!" notuyla paylaştı.

Görüntüler yarım milyondan fazla beğeni alırken; 5 bin de yorum geldi. Türkiye’de yapılan yorumlarda ‘Mamdani değil de Sinem Dedetaş sandık” yorumları öne çıkarken, ünlü model 2 hafta önce de Birleşik Arap Emirlikleri'ne giderek Abu Dabi'de bir camiyi ziyaret etmişti. Hem cami içinden hem de cami dışından pozlar paylaşmıştı.