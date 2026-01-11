Türkiye buz kesti! İşte okulların tatil olduğu iller

Türkiye soğuk havanın etkisi altında. Pek çok ilde kar yağışı etkisini sürdürürken peş peşe okul tatili haberleri de geliyor. İşte, 12 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verilen iller:

İstanbul

İstanbul Valiliği, okulların 1 gün tatil edildiğini açıkladı. Valilik, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan gazi, malûl gazi, engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağını bildirdi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "İstanbul’da eğitime 1 gün kar tatili arası. İyi tatiller çocuklar. İstanbul genelinde 12.01.2026 Pazartesi günü meteorolik verilere göre beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında ’yüz yüze eğitim’ faaliyetlerine 12 Ocak 2026 Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan gazi, malûl gazi, engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacaktır. Ancak ’8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel’ grubu sağlık, emniyet ve karla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personeli kapsamamaktadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır" denildi.

Ankara

Ankara Valiliği, taşımalı eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi. Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda kırsal mahallelerde yapılan taşımalı eğitime bir gün ara verilmesi kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, bunun dışında il genelinde eğitim öğretim faaliyetine devam edileceği belirtildi.

Adıyaman

Adıyaman’ın Sincik, Gerger ve Çelikhan ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kar yağışının etkisini artırdığı Sincik, Gerger ve Çelikhan ilçelerinde öğrencilerin güvenliği göz önünde bulundurularak 12 Ocak Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, aynı ilçelerde kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadın kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Adıyaman Valiliği, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmalarını isterken, gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti.

Kahramanmaraş

Valilikten yapılan açıklamada, meteoroloji verilerine göre kent genelinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı ve tipi gibi risklerin oluşabileceği belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 12 Ocak Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kamuda görev yapan engelli, kronik hastalığı bulunan ve hamile personel ile okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı bildirilen açıklamada, vatandaşlar buzlanma, don ve tipi risklerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Tunceli

Valilikten yapılan açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, kentte kar yağışının etkisini yoğun şekilde göstereceği ve buzlanma tehlikesi oluşabileceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, "12 Ocak Pazartesi ve 13 Ocak Salı günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları (üniversite senatosu kararı ile üniversite öğrencileri dahil) eğitim öğretime 2 gün süreyle ara verilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel, kronik rahatsızlığı bulunanlar ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personellerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Sivas

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda, kentte yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Özellikle ulaşımda aksamalar başta olmak üzere meydana gelebilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim, rehberlik araştırma merkezleri ve rehabilitasyon merkezleri) 12 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde, kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsızlar ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."

Bingöl

Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışının aşırı buzlanmaya ve yüksek kesimlerde çığ riskine yol açabileceği yönünde meteorolojik tahminlerin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Tahminler doğrultusunda öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini koruma amacıyla 12 Ocak Pazartesi günü il merkezimiz ile ilçelerimizdeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli, hamile, kronik rahatsızlığı olan personelimiz ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaklardır." ifadelerine yer verildi.