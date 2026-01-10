Halep’e güle oynaya gelen teröristler sert kayaya çarptı!
Suriye’nin Halep şehrinde dengeler değişirken, terör örgütü SDG saflarında çatışmaya giden kadın teröristlerin son görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Halep’e büyük bir özgüvenle, şarkılar ve kahkahalar eşliğinde "destek" için yola çıkan terör yandaşları, Suriye ordusunun sert kayasıyla karşılaştı.
Önce Kahkaha, Sonra Perişanlık
Yayınlanan videonun ilk kısımlarında, bir araç içerisinde oldukça neşeli oldukları gözlenen, zafer işaretleri yapıp eğlenen kadın teröristlerin, cephe hattında umduklarını bulamadıkları görüldü.
Terör örgütü SDG saflarında Suriye askerlerine karşı savaşmak için bölgeye akın eden grubun, operasyonlar neticesinde derdest edildiği anlar kameralara yansıdı.
Kaçacak Yer Bulamadılar
Halep sokaklarında terör estirme hayaliyle yola çıkan ancak Suriye ordusunun bölgedeki hakimiyetini artırmasıyla köşeye sıkışan teröristler, kaçmaya çalışırken yakalandı. İlk görüntülerdeki şen şakrak hallerinden eser kalmayan kadın teröristlerin, esir düştükten sonraki yüz ifadeleri ve perişan halleri, terörün karanlık yüzünü bir kez daha ortaya koydu.
Bölgedeki yerel kaynaklar, Suriye ordusunun Halep ve çevresinde kontrolü sağlamaya yönelik operasyonlarının kararlılıkla sürdüğünü ve terör unsurlarına geçit verilmeyeceğini bildiriyor.