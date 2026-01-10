  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bornova'da eğitim skandalı! 16 yaşındaki kız evlatlarımızı temizlikçi yapan "öğretmen" serbest bırakıldı! Bakan Uraloğlu 2026’nın ilk açılışını Samsun’da yaptı: Yıllık 645 milyon liralık dev tasarruf! Dnipropetrovsk bölgesinde 130 binden fazla abone elektriksiz kaldı Rusya İskander-M ile vurdu Bakan Murat Kurum: 11 ilimiz Anka kuşu misali küllerinden doğdu Petro’dan ortak ordu çağrısı: ABD’nin işgal bahanesine karşı çıkış Sezen Aksu karantinaya alındı Her türlü ahlaksızlık pislik var! Uyuşturucudan alınan Selen'in mide bulandıran rezaleti O da tenise gitti: Almanya’nın Ekrem’ine istifa baskısı 8 yıllık eğitim sistemi Anadolu'yu sert bir şekilde vurdu! Eğitimi katleden kirli planı ifşa oldu! Covid aşıları ile kanseri ilişkilendiren çalışmaya siber saldırı Araştırma 'Karıştırma'!
Gündem Halep’e güle oynaya gelen teröristler sert kayaya çarptı!
Gündem

Halep’e güle oynaya gelen teröristler sert kayaya çarptı!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Suriye’nin Halep şehrinde dengeler değişirken, terör örgütü SDG saflarında çatışmaya giden kadın teröristlerin son görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Halep’e büyük bir özgüvenle, şarkılar ve kahkahalar eşliğinde "destek" için yola çıkan terör yandaşları, Suriye ordusunun sert kayasıyla karşılaştı.

Önce Kahkaha, Sonra Perişanlık

Yayınlanan videonun ilk kısımlarında, bir araç içerisinde oldukça neşeli oldukları gözlenen, zafer işaretleri yapıp eğlenen kadın teröristlerin, cephe hattında umduklarını bulamadıkları görüldü.

Terör örgütü SDG saflarında Suriye askerlerine karşı savaşmak için bölgeye akın eden grubun, operasyonlar neticesinde derdest edildiği anlar kameralara yansıdı.

Kaçacak Yer Bulamadılar

Halep sokaklarında terör estirme hayaliyle yola çıkan ancak Suriye ordusunun bölgedeki hakimiyetini artırmasıyla köşeye sıkışan teröristler, kaçmaya çalışırken yakalandı. İlk görüntülerdeki şen şakrak hallerinden eser kalmayan kadın teröristlerin, esir düştükten sonraki yüz ifadeleri ve perişan halleri, terörün karanlık yüzünü bir kez daha ortaya koydu.

Bölgedeki yerel kaynaklar, Suriye ordusunun Halep ve çevresinde kontrolü sağlamaya yönelik operasyonlarının kararlılıkla sürdüğünü ve terör unsurlarına geçit verilmeyeceğini bildiriyor.

Suriye'den Halep mesajı: Kaosa bel bağlayanlar dersini aldı!
Suriye'den Halep mesajı: Kaosa bel bağlayanlar dersini aldı!

Dünya

Suriye'den Halep mesajı: Kaosa bel bağlayanlar dersini aldı!

Güvenlik kaynaklarından Suriye açıklaması: MİT yoğun çaba gösterdi
Güvenlik kaynaklarından Suriye açıklaması: MİT yoğun çaba gösterdi

Gündem

Güvenlik kaynaklarından Suriye açıklaması: MİT yoğun çaba gösterdi

ABD uşaklarının hazin sonu: ABD "Ağabeyleri" PKK'yı kapı dışarı etti! Afganistan sahneleri Suriye'de tekrarlanıyor
ABD uşaklarının hazin sonu: ABD "Ağabeyleri" PKK'yı kapı dışarı etti! Afganistan sahneleri Suriye'de tekrarlanıyor

Gündem

ABD uşaklarının hazin sonu: ABD "Ağabeyleri" PKK'yı kapı dışarı etti! Afganistan sahneleri Suriye'de tekrarlanıyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ahmet

Heval perişan

Feno

Hainlere, İtrail piyonlarına, layık oldukları muamele ziyadesiyle yapılmalıdır!
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23