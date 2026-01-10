Abdurrahman Uzun Fatih Erbakan’a ateş püskürdü: "Siyaset buysa ben bu siyasetin içine tüküreyim!"

"Bu Kadar Saçmalamak Olmaz!"

Fatih Erbakan’ın Venezuela’da seçilmiş bir devlet başkanının derdest edilmesine karşı Türkiye Cumhuriyeti’nin sessiz kaldığı yönündeki iddialarına cevap veren Uzun, şu ifadeleri kullandı:

"Fatih Erbakan... Ya bugün gördüm önüme düştü, dedim ki arkadaşlara bir girin hesabına bakın. Bu kadar saçmalamak olmaz ya! Herkes haddini hududunu bilsin. Kurduğu cümleye bak: 'Türkiye Cumhuriyeti’nin Venezuela politikası gelişmeleri izlemekten ibaret midir? Seçilmiş bir devlet başkanı derdest edilip götürüldü, buna bir kınama bile yok mu?' Muhabbete bak lan!"

"Türkiye Ateşin Üzerinde, Beyefendi İntikam Peşinde!"

Türkiye’nin bekası için verilen mücadeleyi hatırlatan Abdurrahman Uzun, Erbakan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı kişisel bir husumetle hareket ettiğini iddia etti:

"Türkiye ateşin üzerinde, ipte ayakta durmaya çalışıyor; bizim Fatih Erbakan beyefendisine bak! Neymiş efendim, Tayyip Erdoğan’ı kıskanıyormuş, Tayyip Erdoğan’dan intikam alacakmış... Neymiş, soy ismi de Erbakan’mış. Yazık günah ya, ayıptır! Eğer siyaset buysa, ben o siyasetin içine tükeyeyim. Böyle bir siyaset mi olur?"

"Bari Bu Dönemde Susmayı Bilin"

Farklı siyasi görüşlerin olabileceğini ancak milli meselelerde birlik olunması gerektiğini vurgulayan Uzun, eleştirilerini şu sözlerle noktaladı:

"Abi olabilir, tamam farklı düşünüyoruz. Sen CHP’yi destekliyorsun, ben Ak Parti’yi destekliyorum, öbürü MHP’yi... Sıkıntı yok, Ay Yıldızlı bayrağın altındayız. Ya bari bu dönemde, bari bu dönemde baba... Ortalık çok karışık. Ne diyeceğini bilmiyorsan sus o zaman, yazma! Bütün ülke oturmuş da 'Ulan bir dur bakalım Fatih Erbakan ne diyecek' diye bir beklenti içinde değil."