  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Şimşek sanayi verilerini X hesabından duyurdu: Ekonomide çarklar hızlandı! 2026 ‘Reform Yılı’ ile dönüşüm başlıyor İstanbul Valiliği uyardı! Akşam saatlerine dikkat Bornova'da eğitim skandalı! 16 yaşındaki kız evlatlarımızı temizlikçi yapan "öğretmen" serbest bırakıldı! Bakan Uraloğlu 2026’nın ilk açılışını Samsun’da yaptı: Yıllık 645 milyon liralık dev tasarruf! Dnipropetrovsk bölgesinde 130 binden fazla abone elektriksiz kaldı Rusya İskander-M ile vurdu Bakan Murat Kurum: 11 ilimiz Anka kuşu misali küllerinden doğdu Petro’dan ortak ordu çağrısı: ABD’nin işgal bahanesine karşı çıkış Sezen Aksu karantinaya alındı Her türlü ahlaksızlık pislik var! Uyuşturucudan alınan Selen'in mide bulandıran rezaleti O da tenise gitti: Almanya’nın Ekrem’ine istifa baskısı
Gündem Abdurrahman Uzun Fatih Erbakan’a ateş püskürdü: "Siyaset buysa ben bu siyasetin içine tüküreyim!"
Gündem

Abdurrahman Uzun Fatih Erbakan’a ateş püskürdü: "Siyaset buysa ben bu siyasetin içine tüküreyim!"

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Gazeteci yazar Abdurrahman Uzun, yayınladığı son videoda Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın Venezuela’daki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamalara adeta ateş püskürdü. Türkiye’nin ateş çemberinden geçtiği bir dönemde Erbakan’ın sergilediği tutumu "saçmalık" olarak nitelendiren Uzun, "Herkes haddini hududunu bilsin" diyerek sert eleştirilerde bulundu.

"Bu Kadar Saçmalamak Olmaz!"

Fatih Erbakan’ın Venezuela’da seçilmiş bir devlet başkanının derdest edilmesine karşı Türkiye Cumhuriyeti’nin sessiz kaldığı yönündeki iddialarına cevap veren Uzun, şu ifadeleri kullandı:

"Fatih Erbakan... Ya bugün gördüm önüme düştü, dedim ki arkadaşlara bir girin hesabına bakın. Bu kadar saçmalamak olmaz ya! Herkes haddini hududunu bilsin. Kurduğu cümleye bak: 'Türkiye Cumhuriyeti’nin Venezuela politikası gelişmeleri izlemekten ibaret midir? Seçilmiş bir devlet başkanı derdest edilip götürüldü, buna bir kınama bile yok mu?' Muhabbete bak lan!"

"Türkiye Ateşin Üzerinde, Beyefendi İntikam Peşinde!"

Türkiye’nin bekası için verilen mücadeleyi hatırlatan Abdurrahman Uzun, Erbakan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı kişisel bir husumetle hareket ettiğini iddia etti:

"Türkiye ateşin üzerinde, ipte ayakta durmaya çalışıyor; bizim Fatih Erbakan beyefendisine bak! Neymiş efendim, Tayyip Erdoğan’ı kıskanıyormuş, Tayyip Erdoğan’dan intikam alacakmış... Neymiş, soy ismi de Erbakan’mış. Yazık günah ya, ayıptır! Eğer siyaset buysa, ben o siyasetin içine tükeyeyim. Böyle bir siyaset mi olur?"

"Bari Bu Dönemde Susmayı Bilin"

Farklı siyasi görüşlerin olabileceğini ancak milli meselelerde birlik olunması gerektiğini vurgulayan Uzun, eleştirilerini şu sözlerle noktaladı:

"Abi olabilir, tamam farklı düşünüyoruz. Sen CHP’yi destekliyorsun, ben Ak Parti’yi destekliyorum, öbürü MHP’yi... Sıkıntı yok, Ay Yıldızlı bayrağın altındayız. Ya bari bu dönemde, bari bu dönemde baba... Ortalık çok karışık. Ne diyeceğini bilmiyorsan sus o zaman, yazma! Bütün ülke oturmuş da 'Ulan bir dur bakalım Fatih Erbakan ne diyecek' diye bir beklenti içinde değil."

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Boşnak

Bu fatih gençkende böyleydi lux arabalarla Ankara'da hız yapar havalı yaşadığı ni zannederdi.

Zonguldakli

Bu fatih denen zati muhterem yolunu şaşmış birileri bunu uyarmali.kuruldugunfan beri takip ediyorum sürekli hamaset olmaz muslumanim diyene zaten yakışmaz.kuruldugundan beri babasının düşmanları ile kol kola. Bu herifi. Yaptıklarına inanamıyorum. Mezardaki babasının kemikleri sızlıyordur.kuranda diyorki ey müminler tefrika düşüp azap çekmeyin.peygamberimuz diyorki fitne uykudadır fitneyi uyandırana lanet olsun.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23