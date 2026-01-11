Kendi ülkesine düşman, Etiyopya’ya hayran: Sözcü’nün havalimanı ikiyüzlülüğü deşifre oldu!
Türkiye’nin milli projelerine karşı her fırsatta "İstemezük" korosuyla saldırıya geçen Sözcü gazetesi, konu başka ülkeler olunca adeta medeniyet havarisi kesiliyor. İstanbul Havalimanı yapılırken "Rüzgar var", "Doğa katlediliyor", "Müsriflik yapılıyor" yalanlarıyla sokakları provoke etmeye çalışan malum gazete, Etiyopya’daki havalimanı projesini göklere çıkardı.
Kendi ülkesine "Facia", Etiyopya’ya "Dev hamle"
İstanbul Havalimanı için "Yolsuzluk" ve "Zarar" manşetleri atan Sözcü, Etiyopya’da Çin ve Dubai ortaklığıyla inşa edilecek olan Bishoftu Uluslararası Havalimanı’nı "Kıtanın en büyük havacılık hamlesi" diyerek müjdeledi. 12,5 milyar dolarlık projeyi "Dev yatırım" olarak pazarlayan gazetenin, konu Türkiye’nin öz sermayesi ve milli gücü olunca sergilediği nefret dili, gerçek niyetlerini bir kez daha gözler önüne serdi.
Rüzgarı bile operasyon aparatı yapmışlardı
Hatırlanacağı üzere Sözcü, İstanbul Havalimanı’nın rüzgar sebebiyle uçuşlara elverişli olmadığını iddia ederek halka korku salmaya çalışmıştı. Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinden zorlama kıyaslamalar yaparak milli serveti itibarsızlaştırmak için her yolu deneyen bu zihniyet, Afrika’nın bozkırlarına dikilecek pistleri ise "Dört pistli dev proje" diyerek hayranlıkla servis etti.
Skandal arayışında sınır tanımıyorlar
Kendi ülkesindeki havalimanında satılan sandviçin tazeliğini bile "Rezalet" başlıklarıyla manşete taşıyan Sözcü’nün, Etiyopya’daki projeye karşı duyduğu bu "Ulusalcı" gurur(!) trajikomik bulundu.
Avrupa’nın en yoğun havalimanı seçilen İstanbul Havalimanı karşısında hazımsızlık krizi geçirenlerin, yabancı ülkelerin beton projelerine alkış tutması, beşinci kol faaliyetlerinin hangi boyutlara ulaştığını kanıtladı.
