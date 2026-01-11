  • İSTANBUL
22 yıl önce cinayet işledi! Interpol tarafından aranan kadın Kartal'da yakalandı
Aktüel

22 yıl önce cinayet işledi! Interpol tarafından aranan kadın Kartal'da yakalandı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
22 yıl önce cinayet işledi! Interpol tarafından aranan kadın Kartal'da yakalandı

2004 yılında işlenen cinayetle ilgili hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yıllardır izini kaybettiren firari kadın, İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

2004 yılında işlenen bir cinayet nedeniyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve uzun süredir uluslararası düzeyde aranan bir hükümlü, İstanbul Kartal’da yakalandı. 'Kasten öldürme' suçundan aranan ve hakkında 14 yıl 4 ay hapis cezası olan firari kadının 2011'den bu yana Interpol tarafından da arandığı öğrenildi.

 

2011’den beri aynı adreste

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan aranan Zeynep K.'nin izine ulaşıldı. Hakkında 10 Mayıs 2016 tarihli Adalet Bakanlığı ve 99-EGM H-INTERPOL tahdit kaydı bulunan Zeynep K.'nin gizlendiği adres belirlendi. 2011 yılından bu yana aranan şahsın Kartal'da saklandığı adrese operasyon yapıldı. Zeynep K. yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'ne getirilen firari kadın, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

