Ulaşıma kar engeli! THY ve AJet'ten peş peşe iptal haberleri geldi
İstanbul’da beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle Türk Hava Yolları 54, AJet ise 24 seferini iptal etti.
İstanbul’da etkisini göstermesi beklenen olumsuz hava şartları hava ulaşımını vurdu. Türk Hava Yolları (THY), olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın planlanan 54 seferinin, AJet ise yarın icra edilmesi planlanan toplam 24 seferinin iptal edildiğini duyurdu.
THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "12 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından alınan karar gereği uçak seferlerinde kısıtlama yapılacaktır. Bu nedenle 12 Ocak tarihli İstanbul Havalimanı kalkış-varışlı 54 seferimiz iptal edilmiştir." ifadelerini kullandı.
Üstün, yolcuların iptal edilen seferler hakkında THY'nin internet sitesi üzerinden bilgi alabileceğini kaydetti.
Ajet 24 seferini iptal etti
AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul’daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesinin uçuşların kısıtlanması kararına istinaden 12 Ocak Pazartesi günü Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 24 seferimiz iptal edilmiştir." ifadelerini kullandı.