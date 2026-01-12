  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Kilauea yanardağı durdurulamıyor!

Hawaii’de bulunan dünyanın en aktif volkanlarından Kilauea, son 18 günde ikinci, bir yıl içinde ise tam 40'ıncı kez lav püskürtmeye başladı. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin (USGS) anlık görüntülediği patlamada, lavlar metrelerce yüksekliğe ulaştı.

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı, eşine az rastlanır bir doğa olayına imza atıyor. Aralık 2024’te başlayan yoğun faaliyet döneminden bu yana 40. kez patlayan dev volkan, son püskürmesinden sadece 18 gün sonra yeniden uyandı. Hawaii Volkanlar Ulusal Parkı'nın ziyarete kapalı bölgesinde gerçekleşen patlamada, yanardağın kuzey ve güney kraterlerinden fışkıran lavlar geceyi aydınlattı.

SANİYEDE 500 METREKÜP LAV ÇIKIŞI

USGS kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, lavların gökyüzüne doğru metrelerce yükseldiği görülüyor. 25 Aralık 2025’teki bir önceki patlamasında saniyede ortalama 500 metreküp lav çıkışı kaydedilen yanardağın, bu son aktivitesinin de kısa ama şiddetli olması bekleniyor. Uzmanlar, Kilauea'daki patlamaların genellikle 12 saatten kısa sürdüğünü ancak her defasında milyonlarca metreküp lavın yüzeye ulaştığını belirtiyor.

DÜNYANIN EN AKTİF VOLKANI

Hawaii takımadalarının en büyük adasında yer alan ve bölgedeki altı aktif volkandan biri olan Kilauea, bilim dünyası tarafından dünyanın en aktif yanardağı olarak kabul ediliyor. Her ne kadar patlamalar yerleşim yerlerinden uzak, kapalı bir bölgede gerçekleşse de volkanik gazlar ve kül çıkışı uzmanlar tarafından yakından takip ediliyor.

 

