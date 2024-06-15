Türk jetleri Almanya'yı salladı! Üçüncülük geldi
Milli Savunma Bakanlığı, NATO Tiger Meet Tatbikatı-2024'e katılan Türk F-16 savaş uçaklarının görevini başarıyla tamamladığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Almanya'da 3-14 Haziran'da gerçekleştirilen NATO Tiger Meet Tatbikatı-2024'e katılan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 3 F-16 uçağı ve 49 personelin tatbikatı başarıyla tamamladığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Almanya'da 3-14 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen NATO Tiger Meet Tatbikatı-2024'e katılan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait 3 F-16 uçağı ve 49 personelimiz, tatbikatı başarıyla tamamladı. Tatbikat kapsamında dost ve müttefik ülkelere ait değişik tip uçaklar ile 22 sorti icra edildi. Tatbikata katılan toplam 21 filonun arasında yapılan yarışma sonucunda, Hava Kuvvetlerimiz kırmızı desenli uçağımız ile en iyi boya tasarımına sahip uçak kategorisinde üçüncülük elde etti."
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