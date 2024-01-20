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Yerel Türk işi otomobil kurtarma...Tofaş'ın kuş serisini bakın nasıl kurtardılar
Yerel

Türk işi otomobil kurtarma...Tofaş'ın kuş serisini bakın nasıl kurtardılar

Yeniakit Publisher
2024-01-20 10:15:00 -

Bursa'da Türk işi otomobil kurtarma yöntemi kameraya yansıdı. Gençler yolda kalan Tofaş'ın kuş serisini başka bir kuş serisi otomobilin kaputuna oturup ayaklarıyla iterek kurtardılar.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil bozulunca yardımına yine aynı marka araçla gelen arkadaşı yetişti.

Kaputun üstüne çıkan gençler bozulan Şahin model otomobili ayaklarıyla iterken o anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

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