Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), duyurdu! Dünyayı mest eden Hürkuş'a talip oldular

Türk savunma sanayisinin başarılı ve yüzde 80 yerlilik oranına yükselen teknolojisine talep gelmeye devam ediyor. Libya, Nijer ve Çad gibi birçok ülkeye Hürkuş ihraç eden TUSAŞ, ihracat ağını genişletmeyi sürdürüyor. Hürkuş'un ilk yabancı müşterisi olan Nijer daha önce aldığı 12 adet uçağa 2 adet daha ekleme kararı aldı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 2023 yılının ilk çeyreğinde Nijer'e iki, Çad'a üç adet Hürkuş hafif savaş uçağı teslimatını tamamlayacak.

TUSAŞ RESMEN DUYURDU

Şirketin Afrika'daki faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulunan TUSAŞ Uçak Genel Müdür Yardımcısı Atilla Doğan, Nijer ile 2 uçak, Çad ile 3 uçak için sözleşmeleri olduğunu söyledi. Uçakların teslimatı için çalıştıklarını belirten Doğan, "Nijer uçaklarını bu yılın sonunda, Çad uçaklarını ise gelecek yılın ilk çeyreğinde teslim edeceğiz" dedi.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, daha önce verdiği bir röportajda Hürkuş'un eğitim rolünde kullanılacağını ve Çad ordusuna hafif saldırı yeteneği de sağlayacağını kaydetmişti. Hürkuş'un F-16 savaş uçaklarıyla da eğitim icra ettiğini dile getiren Kotil, "Bu uçak eğitim ve savaş hazırlığı için kullanılıyor. F-16 ile gerçekleştirdiğimiz eğitimlerin bir kısmı da mümkün. Ayrıca füzelerle donatabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

HÜRKUŞ'A TALİP OLMUŞLARDI

Geçen yıl Nijer, büyük bir silah transferi anlaşmasının parçası olarak Türk yapımı 12 Hürkuş eğitim-savaş uçağı sipariş ederek Hürkuş eğitim uçağının ilk yabancı müşterisi olmuştu. Ayrıca Nijer, Türkiye'nin Nurol Makina firmasından da Ejder Yalçin zırhlı araçlarını sipariş etmişti.

Bu yılın başlarında Libya, belirsiz sayıda Hürkuş-C temel eğitim/hafif taarruz uçağı sipariş etmişti, anlaşma 19 Mayıs'ta Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Haddad' ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI) yetkilileri arasında imzalanmıştı. Beklenen teslimat takvimi hakkında ayrıntı verilmedi.

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