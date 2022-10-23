2022-10-23 09:48:55 Türk savunma sanayisi bir ilki başardı! HAVELSAN, Dijital birliğin 'ağır abisi' Kapgan ilk kez vitrine çıkıyor
Kapgan İKA yeni bir dönemin habercisi. Dijital birliğin 'ağır abisi' Kapgan ilk kez vitrine çıkıyor. Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen insansız kara aracı çözümlerine ağır sınıfta Kapgan ekleniyor. Kara ve hava hedeflerine karşı zırh delici özelliği olan bu silah sistemi, 2000 metre etkin menzile caydırıcılık sağlayacak. Ağır sınıf insansız kara aracı, 1400 kilogram ağırlığa, 600 kilogram faydalı yük kapasitesine sahip bulunuyor. Kapgan, saatte 25 kilometre hıza ulaşıyor, 6 saat operasyon gerçekleştirebiliyor.